GCC Pokémon Live è ora disponibile su Android, iOS, PC e Mac: è un free to play

Con la conclusione della fase di beta globale, The Pokémon Company International ha reso disponibile il Gioco di Carte Collezionabili (GCC) Pokémon Live in tutto il mondo su dispositivi iOS, Android, macOS e Windows. GCC Pokémon Live è un free to play. Dispone come è tipico di varie modalità di gioco, così come obiettivi giornalieri e anche vari oggetti da collezionare. Si può giocare con gli amici e creare il proprio mazzo.

GCC Pokémon Live è disponibile tramite App Store e Google Play. Se invece preferite la versione PC e Mac, potete trovarlo al seguente indirizzo.

Inoltre, in concomitanza con il GCC Pokémon Live è stata pubblicata ed è ora disponibile nell'app anche la versione digitale della nuova espansione del GCC Pokémon, Scarlatto e Violetto - Evoluzioni a Paldea. SI tratta di un pacchetto di carte aggiuntive che includono nuove tipologie di carte, ovvero Pokémon-ex e Pokémon-ex Teracristal.

Se iniziate a giocare a GCC Pokémon Live otterrete anche un bonus di accesso ovvero un mazzo Chien-Pao-ex nel Pass lotta di Scarlatto e Violetto - Evoluzioni a Paldea. Inoltre, è anche possibile sbloccare un mazzo Forretress-ex nel Pass premium riscattando i cristalli guadagnati al completamento degli obiettivi giornalieri.

Diteci, vi lancerete nelle battaglie di carte di GCC Pokémon Live?