Diablo 4 sta stabilendo nuovi record di giocatori contemporanei ogni giorno

Diablo 4 continua a infrangere i suoi record di giocatori contemporanei nel mentre Blizzard si prepara a una "impennata" del numero di giocatori nel fine settimana.

Dopo un breve periodo di accesso anticipato, Diablo 4 è stato pubblicato in versione completa il 5 giugno e da allora i giocatori si sono riversati nel Santuario, tanto che il gioco sta stabilendo un nuovo record di numero di giocatori "ogni giorno". Questo secondo il direttore generale del franchise di Diablo, Rod Fergusson, che si è rivolto a Twitter per esprimere la sua gratitudine per l'immensa popolarità del gioco. "Grazie a tutti i nostri giocatori!" ha detto. "Ogni giorno è un nuovo record di giocatori contemporanei per noi e non vediamo l'ora di vedere cosa succederà questo weekend!".

Al tempo stesso, Fergusson ha parlato dei problemi ai server che hanno portato Diablo 4 a essere messo offline più volte dopo il lancio iniziale della scorsa settimana. Ma, lungi dall'essere scoraggiati dai problemi iniziali, i giocatori hanno continuato ad affollare il gioco in numero record. Questo fine settimana è il primo in cui Diablo 4 sarà giocabile per tutti, indipendentemente dalla versione posseduta, e naturalmente Blizzard si aspetta che il numero di giocatori aumenti ulteriormente nei prossimi giorni.

"Apprezziamo molto la vostra pazienza mentre continuiamo a raggiungere i massimi storici per quanto riguarda il numero di giocatori contemporanei e ci prepariamo per l'aumento previsto per questo fine settimana", ha dichiarato Fergusson.

Inoltre, Blizzard ha svelato qual è la classe di personaggi più utilizzata dai giocatori.