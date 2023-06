Diablo 4: Blizzard svela qual è la classe di personaggi più utilizzata dai giocatori

A qualche giorno di distanza dal lancio di Diablo 4, è tempo di un primo bilancio su quale sia la classe di personaggi più utilizzata dai giocatori, informazione svelata nelle ore scorse da Rod Fergusson, responsabile della serie per Blizzard: si tratta dell'incantatore, o incantatrice.

Non sono stati riferiti dati o percentuali precise, ma secondo quanto riferito da Fergusson l'incantatore/incantatrice risulta già essere la classe più utilizzata dai giocatori di Diablo 4, almeno in questa primissima fase del gioco a distanza di 3 giorni dal lancio ufficiale.



"Non ho chiesto il permesso di condividere questa informazione ma pensavo vi potesse interessare sapere che la classe più giocata in Diablo 4 è quella dell'incantatore/incantatrice!", ha scritto il responsabile della serie Diablo, "Ma questo non l'avete sentito da me, nel caso qualcuno dei PR o del marketing lo dovesse chiedere...".

Considerando che siamo ancora agli inizi, è probabile che gli equilibri siano destinati a cambiare nel prossimo periodo, anche perché Diablo 4 dovrà attraversare ancora un lunghissimo cammino fatto di nuovi contenuti (tra cui almeno due espansioni maggiori, a quanto pare), aggiornamenti e modifiche anche relative al bilanciamento.

Ovviamente, la possibilità di utilizzare la magia elementale è un elemento di grande fascino, a cui probabilmente si aggiungono anche preferenze determinate dallo stile di gioco e dal maggiore comfort fornito nelle prime fasi del gioco, anche se non sono escluse preferenze in termini di elementi estetici.

Per il resto, di recente abbiamo visto il trailer con Megan Fox su un'iniziativa promozionale dedicata a Diablo 4, oltre a quello con i riconoscimenti della stampa internazionale.