Final Fantasy 7 Rebirth: video confronta l'originale con il nuovo gioco

Final Fantasy 7 Rebirth è un nuovo remake (e il seguito di Final Fantasy 7 Remake, giusto per rendere le cose complicate) di Square Enix. Ci permetterà di tornare a esplorare le regioni che i fan hanno scoperto nel 1997 con il gioco originale per PS1. Chiaramente il salto tecnologico è enorme e questo permette agli sviluppatori, come già fatto con il precedente capitolo, di inserire nuovi dettagli e ripensare certe aree. Se non avete giocato l'originale e non siete quindi in grado di fare un confronto, viene in vostro aiuto un breve video che mostra sia Rebirth che il gioco del 1997.

Nel video vediamo Cloud che si avvicina alla fattoria dei Chocobo, Tifa che è pronta a combattere, i Turks che attaccano ed Aerith che viene introdotta ai miti di Gaia. Il confronto è molto semplice e non serve tanto a vedere il salto tecnico, quanto più a notare la fedeltà di certe scene e (ri)scoprire l'originale Final Fantasy 7. Rebirth sarà inoltre un gioco in tempo reale con pausa tattica, ben diverso dai turni ATB del 1997.

Le differenze sono quindi molte, ma Remake ha già dimostrato che sono state gestite da Square Enix con attenzione. Il gioco originale, inoltre, continua a essere un'esperienza valida che può essere affrontata ancora oggi. Questa nuova versione del gioco non toglie nulla al "primo" Final Fantasy 7.

Vi lasciamo infine alle nuove immagini che mostrano il gioco in azione.