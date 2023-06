Il Summer Game Fest 2023 si è aperto ieri sera con una sorpresa: Prince of Persia The Lost Crown, un nuovo gioco di Ubisoft in arrivo a gennaio 2024. Il trailer di presentazione ci ha mostrato brevemente l'opera, ma tramite alcuni dettagli condivisi tramite un comunicato ufficiale degli sviluppatori abbiamo modo di scoprire qualche dettaglio aggiuntivo. Un esempio è il fatto che Prince of Persia The Lost Crown è "ispirato dalla struttura dei metroidvania".

Non è chiaro esattamente questo cosa voglia dire. Se Prince of Persia The Lost Crown fosse un puro metroidvania, supponiamo che Ubisoft l'avrebbe presentato in questo modo. Difficile quindi dire esattamente quale parte delle "struttura" di un metroidvania sia stata la fonte di ispirazione per il gioco.

I metroidvania più classici sono giochi d'azione e piattaforme a scorrimento laterale, esattamente come Prince of Persia The Lost Crown, ma un metroidvania è anche molto altro, come ad esempio il fatto che l'esplorazione e l'avanzamento non sono lineari ma è possibile e spesso necessario tornare in luoghi già esplorati con nuovi poteri. È possibile che lo stesso avvenga nel gioco di Ubisoft.

Sargon, il protagonista di Prince of Persia The Lost Crown

Per ora però sono solo speculazioni, quindi non ci resta altro da fare se non attendere. Avremo modo di scoprire di più su Prince of Persia The Lost Crown all'Ubisoft Forward di lunedì 12 giugno. Nel frattempo, vi lasciamo al trailer di presentazione e vi ricordiamo che il gioco è previsto per PC, Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Amazon Luna.