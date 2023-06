Final Fantasy 7 Rebirth, le nuove immagini mostrano il gioco in azione

Oltre al nuovo trailer, Square Enix ha pubblicato anche delle nuove immagini di Final Fantasy 7 Rebirth, tratte proprio dallo stesso. Essendo fisse e più dettagliate, sono comunque un ottimo modo per saggiare il lavoro fatto su questo attesissimo gioco.

Come già sottolineato, il gioco sembra riprendere in parte la trama dell'originale, lavorandola e modificandola con una certa libertà. La grafica 3D sembra di altissimo livello, come del resto lo era quella di Final Fantasy VII Remake, e il sistema di combattimento sembra riprendere quello della prima parte dell'avventura.

Insomma, la continuità sembra totale e rimane solo da vedere come si evolverà la trama, che è una delle questioni che più hanno catalizzato l'attenzione generale dopo la conclusione di Final Fantasy VII Remake.

Per il resto vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Rebirth è in sviluppo per PS5. Probabilmente sarà un'esclusiva temporale, come il precedente episodio e come l'imminente Final Fantasy 16, che vedremo approdare su PC dopo qualche tempo. L'uscita del gioco è fissata all'inizio del 2024, in data ancora da destinarsi.