Dragon's Dogma 2: aperta la pagina Steam con dettagli e immagini di gioco

Con un certo anticipo rispetto al suo evento, che si terrà lunedì, Capcom ha aperto la pagina Steam di Dragon's Dogma 2, dove si trovano le immagini di gioco e qualche dettaglio inedito. La pagina è comunque largamente incompleta, visto che non riporta ancora delle informazioni essenziali come i requisiti di sistema e le lingue effettivamente supportate. Intanto ci si può accontentare, visto che il gioco è per larga parte un mistero.

Pagina Steam di Dragon's Dogma 2

Le immagini di loro sono state prese dal primo trailer di gameplay, visto al PlayStation Showcase, quindi sono ben conosciute. Vediamole.

La parte più interessante è sicuramente la descrizione ufficiale, che ribadisce alcuni concetti, come il fatto che si tratti di un gioco di ruolo single player e che dovrebbe essere un open world. Leggiamola:

Parti per la tua grande avventura, Arisen!

Dragon's Dogma è una serie di GDR per giocatore singolo ricca di azione e narrazione che offre ai giocatori la possibilità di scrivere la propria storia, dall'aspetto del loro Arisen, la sua classe, la sua squadra, l'approccio alle varie situazioni e molto altro. Ora, in questo attesissimo sequel, il vasto ed esplorabile mondo fantasy di Dragon's Dogma 2 ti attende.

Lungo il tuo viaggio si uniranno a te dei misteriosi esseri ultraterreni noti come pedine, in un'avventura così unica che ti sembrerà di avere al tuo fianco altri giocatori.

Tutti questi elementi vengono impreziositi ancor di più dalla tecnologia della fisica, l'intelligenza artificiale (IA) e una grafica ultra moderna per creare in Dragon's Dogma 2 un mondo fantasy incredibilmente immersivo.

Per il resto vi ricordiamo che Dragon's Dogma 2 è in sviluppo per PC, Xbox Series X/S e PS5.