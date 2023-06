Lies of P: gli sviluppatori spiegano perché hanno rimandato il gioco

Ieri, durante il Summer Game Fest, è stata confermata la data di uscita di Lies of P, ovvero il 19 settembre 2023 su PC, PlaStation e Xbox. Come forse saprete, però, il gioco sarebbe dovuto uscire ad agosto. In altre parole, il team ha deciso di rimandare di qualche settimana l'opera. Perché? La spiegazione è arrivata tramite il profilo ufficiale del gioco su Twitter e tramite un posto su Steam.

Il team ha scritto su Steam: "Come rivelato durante il Summer Games Fest, abbiamo preso la difficile decisione di posticipare la nostra finestra di pubblicazione iniziale al 19 settembre. Ci siamo impegnati a fondo per raggiungere la nostra finestra di pubblicazione iniziale, ma abbiamo dovuto prendere questa difficile decisione per garantire un'esperienza di gioco ottimale attraverso un'ulteriore rifinitura del gioco. Potrebbe essere una grande delusione per i nostri fan che hanno atteso con ansia la pubblicazione del gioco completo. Come piccola compensazione, abbiamo preparato un nuovo trailer e una demo giocabile."

In modo simile, su Twitter è stato spiegato che il team "aveva bisogno di qualche settimana in più per dare gli ultimi ritocchi al gioco e assicurare la miglior esperienza possibile al lancio. Ringraziamo tutti per la comprensione e non vediamo l'ora che raggiungiate l'hotel Krat".

La spiegazione, va detto, è quella classica data da ogni team di sviluppo. Gli autori si sono accorti di aver bisogno di più tempo e hanno quindi spostato la data.

Nel nostro provato vi abbiamo spiegato che "Lies of P sembra volutamente ancorato al passato dei soulslike in molti aspetti, e andando a fondo qualche ingenuità dei suoi sviluppatori si nota, specialmente nell'intelligenza artificiale di certi nemici e nelle limitazioni del map design. Quanto provato, però, ci è sembrato di qualità davvero notevole, ben superiore a quanto visto nella stragrande maggioranza degli "emuli di From". L'ambientazione e la narrativa del gioco, poi, sono molto più affascinanti di quanto ci aspettassimo, e se il gameplay dovesse sviluppare il potenziale osservato durante le prime ore, potremmo seriamente avere tra le mani un titolo nettamente superiore a qualunque previsione. Speriamo sia effettivamente così."