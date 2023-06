Lenovo Legion è Tech Partner ufficiale dei tornei nazionali di Valorant, PG Nationals e IRC da PG Esports

Lenovo Legion e PG Esports hanno annunciato il rinnovo della partnership per portare alla community italiana l'intero ecosistema Lenovo Legion nei tornei nazionali di vari giochi, tra i quali Valorant.

L'accordo si estendo su un calendario di circa 6 mesi che comprende vari eventi: dalle Grand Finals della Valorant Challengers Italy: Rinascimento 2023 (10 giugno) fino alla Milan Games Week & Cartoomics 2023 (24-25-26 novembre), passando per Giffoni Good Games (1 luglio) dove verrà disputata la finale dell'Italian Rocket Championship, al campionato italiano ufficiale di League of Legends PG Nationals 2023 (fino al 5 agosto) e un altro grande evento che verrà annunciato prossimamente.

L'accordo prevede una notevole visibilità per il brand Legion durante la trasmissione di tutte le fasi di gioco, dal pre-show, alle sessioni in studio, fino ai momenti di gioco in diretta. Inoltre, i membri della Legion Community, la community online di giocatori legati al marchio Legion, avranno accesso a una speciale esperienza dedicata, che prevede posti in prima fila ai principali eventi, early enter e salta fila.

"Grazie a questa partnership porteremo il nostro brand Lenovo Legion ad essere protagonista di molteplici tornei nazionali e oltre 100 giornate di streaming raggiungendo più di 400 mila appassionati durante i principali eventi che PG Esports, società leader negli eSport in Italia, si impegnerà a realizzare per la comunità di gamer nel nostro paese anche grazie al nostro brand", ha affermato Valentina Fracassi, Marketing Manager in Italia di Lenovo.

"Questa partnership con Lenovo Legion è un passo significativo per PG Esports nel continuo sviluppo dell'ecosistema dei nostri tornei e degli eventi live" ha dichiarato Pier Luigi Parnofiello, CEO di PG Esports. "Siamo entusiasti di lavorare insieme a un brand così rinomato nel settore del gaming e di offrire alle nostre comunità di giocatori un'esperienza straordinaria. Con l'impegno congiunto di PG Esports e Lenovo Legion, siamo determinati a lavorare per creare eventi indimenticabili, trasmissioni coinvolgenti e un ambiente di gioco senza pari per tutti i partecipanti ai nostri tornei e agli eventi live."