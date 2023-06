Nintendo Switch e Zelda: Tears of the Kingdom dominano il mercato in Europa a maggio 2023

GamesIndustry.biz ha pubblicato i dati più completi sul mercato console in Europa, almeno per quanto riguarda le percentuali di variazione rispetto ai precedenti, ribadendo che Nintendo Switch e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hanno dominato il mercato in Europa a maggio 2023.

Avevamo già visto che Nintendo Switch è risultata la console più venduta in Europa a maggio 2023, ma ora ci sono alcune informazioni più precise al riguardo. In particolare, vediamo a sapere che Nintendo Switch ha ottenuto un incremento del 39% di vendite rispetto al maggio dello scorso anno, con PS5 in seconda posizione che ha visto un incremento dell'81% rispetto al maggio precedente.

Xbox Series X|S si piazzano in terza posizione, con un calo del 16% rispetto a maggio del 2022, dimostrando una certa difficoltà di penetrazione in Europa per la console Microsoft. In totale, sono state vendute 429.000 console nei mercati europei tracciati, con un incremento del 40% rispetto all'anno precedente.

Dal punto di vista software, sono 10,6 milioni i giochi venduti in formato fisico e digitale in Europa nel corso di maggio 2023, con un incremento del 33% rispetto all'anno precedente. A trainare le vendite è stato The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, che risulta anche il gioco più venduto, vediamo la classifica: