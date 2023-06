Nintendo Switch è la console più venduta in Europa a maggio 2023, con l'effetto Zelda

Nintendo Switch è risultata essere la console più venduta in Europa a maggio 2023, battendo dunque la concorrenza diretta di PS5 in tutto il Vecchio Continente in base alle vendite cumulative, probabilmente grazie anche all'effetto di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Abbiamo visto che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Nintendo Switch sono risultati primi a maggio 2023 nelle classifiche UK, ma la questione a quanto pare è estesa all'intera Europa, visto che la console Nintendo è emersa come la più venduta in generale al livello continentale.



Non ci sono ancora dati precisi al riguardo, ma l'informazione arriva dal solito Christopher Dring di GamesIndustry.biz, il quale ha condiviso, per il momento, solo il fatto che Nintendo Switch risulta essere la console più venduta a maggio in tutta Europa, "grazie all'uscita di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom", secondo quanto riferito.

Sembrerebbe dunque che questo sia anche il gioco più venduto in termini di titoli su formato fisico. Le vendite di Nintendo Switch hanno subito un incremento del 40% rispetto al maggio del 2022, inoltre anche gli accessori a tema Zelda hanno trainato le vendite relative alle periferiche.