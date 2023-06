The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Nintendo Switch primi a maggio 2023 nelle classifiche UK

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è il gioco più venduto di maggio 2023 nel Regno Unito. L'ultimo Zelda ha fatto così bene da far raggiungere la testa della classifica anche a Nintendo Switch, naturalmente lato hardware, e da far crescere del 30% le vendite di videogiochi nel corso del mese rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (in totale sono stati venduti 2,17 milioni di giochi). Considerate che Nintendo non condivide i dati digitali, quindi il risultato è migliore di quello che sembra, visto che è stato fatto solo sul mercato fisico.

Si tratta del più grande lancio di uno Zelda nella storia del Regno Unito e attualmente solo Twilight Princess e Breath of the Wild hanno venduto di più. Considerando però che per questi ultimi due si tiene in considerazione il loro intero ciclo di vita, è probabile che Tears of the Kingdom riesca a superare entrambi.

Non solo, perché anche lo Zelda Pro Controller ha fatto molto bene, raggiungendo la ventesima posizione tra gli accessori (avrebbe potuto fare meglio, ma è andato esaurito ovunque).

Come già detto, dopo quattro mesi di dominio di PS5, Nintendo Switch è tornata in prima posizione lato hardware, con un risultato migliore del 28% rispetto a quello di maggio 2022. Maggio 2023 è anche il primo mese in cui le vendite di PS5 sono inferiori rispetto allo stesso mese del 2022. Il 35% delle Switch vendute nel corso del mese erano le edizioni speciali OLED di Zelda.

Le vendite di PS5 sono scese del 23% mese su mese, mentre quelle di Xbox Series X e S sono scese del 10%, sempre rispetto al mese precedente.

In generale in tutto il 2023, le vendite delle console sono cresciute del 16,6% rispetto all'anno precedente, con PS5 che ha visto una crescita dell'81%, Nintendo Switch un calo dell'8% e Xbox Series X e S un calo del 19%.

Leggiamo la top 10 software del mese: