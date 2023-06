Ratchet & Clank: Rift Apart, trailer mostra le caratteristiche grafiche superiori delle schede RTX

NVIDIA ha pubblicato un trailer di Ratchet & Clank: Rift Apart per mostrare le caratteristiche grafiche avanzate che avranno quelli che ci giocheranno usando una scheda GeForce RTX e non solo.

In realtà il trailer illustra in generale le novità introdotte per la versione PC, come il supporto per le risoluzioni ultrawide e per le varie tecnologie di upscaling supportate, ossia Intel XeSS, AMD FSR 2 e, naturalmente, NVIDIA DLSS 3.

Viene poi ricordato che il framerate sarà sbloccato, per la gioia di chi possiede configurazioni di fascia alta, e che sarà supportato il ray-tracing per i riflessi e le ombre.

Insomma, uno dei pochi giochi di ultima generazione, quantomeno dal punto di vista tecnico, su PC sarà ancora più bello da vedere, a patto di avere dell'hardware adeguato all'impresa. Per il resto vi ricordiamo che la versione PC di Ratchet & Clank: Rift Apart sarà disponibile a partire dal 26 luglio 2023. La conversione è stata curata dagli specialisti di Nixxes, studio acquisito appositamente da Sony per curare alcuni dei suoi lanci sulla piattaforma. Nel frattempo potete giocarci su PS5, dove è disponibile già da tempo.