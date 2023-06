Xbox Series: il prezzo delle Schede di espansione Western Digital WD_Black C50

Western Digital e Microsoft hanno annunciato di aver collaborato per la creazione di schede di espansione di memoria per Xbox Series X|S: Western Digital WD_Black C50. Con l'acquisto della scheda di espansione WD_BLACK C50 per Xbox sarà possibile usufruire anche di un mese di prova del servizio Game Pass Ultimate

Le schede di espansione Western Digital WD_Black C50 saranno disponibili in due configurazioni: 512 GB al prezzo di 139,99 € e 1 TB al prezzo di 189,99 €. Entrambe le configurazioni sono attualmente disponibili per l'ordinazione sul sito Web di Western Digital e tramite Amazon è apparsa, per ora non ordinabile e con un prezzo chiaramente segnaposto, la versione da 512 GB. La potete vedere qui sotto Sottolineiamo che è la prima volta che Xbox annuncia una nuova opzione di scheda di memoria espandibile non prodotta da Seagate dal lancio della Xbox Series X|S, avvenuto quasi tre anni fa. Queste schede sono molto più comode da utilizzare in quanto basta inserirle nel relativo slot sul retro delle console Xbox Series, ma hanno un costo superiore rispetto a un normale SSD. PS5, al contrario, permette di usare un SSD di qualsiasi produttore (sempre che rispetti specifici requisiti) ma costringe a un piccolo lavoro manuale per l'inserimento.

Diteci, siete interessati a questo tipo di prodotto per le vostre Xbox Series?