Halo Infinite: nuovo sistema di Ranghi svelato da 343 Industries, vediamo come funziona

La quarta stagione di Halo Infinite introdurrà un nuovo sistema di progressione. Secondo un nuovo articolo sul blog del sito di Halo Waypoint, quando la Stagione 4 arriverà il 20 giugno sarà accompagnata dal Career Rank, un nuovo modo per i giocatori di tenere traccia dei loro progressi in tutte le modalità.

Il Career Rank sarà simile ai sistemi di progressione di Halo: Reach e Halo: The Master Chief Collection (soprattutto a quest'ultimo, secondo gli sviluppatori).

"Per progredire in questi nuovi ranghi, tutto ciò che dovete fare è giocare", ha dichiarato il senior community manager John Junyszek nel blog. "Sia che vi giochiate alla vostra playlist preferita da soli o in squadra con i vostri amici, ogni partita completata vi farà progredire. Inoltre, il Career Rank utilizza una progressione basata sulle prestazioni, ricavata direttamente dal punteggio personale ottenuto in ogni partita. Più si gioca bene, più velocemente si sale di grado".

ll sistema di progressi di Halo Infinite

Come si vede nell'immagine qui sopra, i giocatori iniziano come Reclute e passano attraverso sei diversi "livelli": Bronzo, Argento, Oro, Platino, Diamante e Onice, prima di raggiungere il titolo finale di Eroe. Ogni livello è suddiviso in "Ranghi" in stile militare, ognuno dei quali è suddiviso in incrementi più piccoli chiamati "Gradi". I Gradi dei giocatori saranno visibili durante le introduzioni delle partite, sui profili dei giocatori e durante il Rapporto sui Post-Game Carnage Report.

"In generale, nella maggior parte dei luoghi in cui si vede la targhetta completa di un giocatore, verrà visualizzato anche un banner con il suo Career Rank", ha detto Junyszek.

Il Career Rank non influenzerà in alcun modo il matchmaking e non si azzererà alla fine di ogni Stagione: "è pensato per tenere traccia dei progressi complessivi in Halo Infinite", ha spiegato Junyszek.

