GameStop cambia CEO e le azioni crollano del 20%, altri cambiamenti al vertice annunciati

GameStop ha reso noto che il suo consiglio di amministrazione ha nominato Ryan Cohen presidente esecutivo, con effetto immediato, per "concentrarsi sull'allocazione del capitale e sulla supervisione della gestione". La nomina di Cohen coincide con il licenziamento dell'amministratore delegato Matt Furlong, annunciato dalla società insieme ai risultati del primo trimestre. Le azioni di GameStop sono crollate di oltre il 20% dopo la notizia del licenziamento di Furlong.

Subito dopo il cambiamento, Cohen ha pubblicato un messaggio criptico sul suo account Twitter che sembra essere un gioco di parole con il cognome di Matt Furlong: "Not for long" (Non per molto). L'azienda non ha reso noto il motivo del licenziamento di Furlong, mesi dopo che quest'ultimo aveva realizzato un trimestre redditizio (Q4 2022) per l'azienda, il primo nei suoi due anni al timone.

"Riteniamo che la combinazione di questi sforzi per stabilizzare e ottimizzare il nostro core business e raggiungere una redditività sostenuta, concentrandosi al tempo stesso sull'allocazione del capitale sotto la guida del signor Cohen, possa sbloccare ulteriormente la creazione di valore a lungo termine per i nostri azionisti", ha dichiarato la società in un documento normativo.

Nel periodo conclusosi il 29 aprile, la compagnia ha ricavato 1,24 miliardi di dollari rispetto ai 1,38 milioni di dollari dello stesso periodo dello scorso anno. Nel corso del 2022 e con l'inizio del 2023, Gamestop ha condotto cinque round di licenziamenti.

Cohen non è comunque l'unica persona che ha ottenuto un nuovo ruolo. Il consulente generale di GameStop, Mark Robinson, diventerà direttore generale e principale funzionario esecutivo. Alan Attal, ex dirigente di Chewy e attuale membro del consiglio di amministrazione di GameStop, è stato nominato direttore indipendente del consiglio di amministrazione. Inoltre, GameStop ha sciolto il Comitato per la pianificazione strategica e l'allocazione del capitale, che finora aveva il compito di assistere il consiglio nella supervisione degli "obiettivi operativi e della strategia aziendale, delle priorità di allocazione del capitale e di altre opportunità per massimizzare il valore per gli azionisti".