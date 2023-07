PS4: update 10.70 disponibile, vediamo cosa cambia con l'aggiornamento al firmware

Sony ha rilasciato oggi un aggiornamento per PS4, con l'update 10.70 al firmware della console, rilasciato contemporaneamente al nuovo firmware per PS5, in entrambi i casi senza apportare grosse modifiche al software di sistema delle macchine.

PS5 ha ricevuto il firmware 23.01-07.60.00, ma contemporaneamente anche PS4 ha ottenuto un nuovo update, in questo caso definito 10.70 ma ugualmente non molto ricco di novità visibili dal punto di vista degli utenti. Si tratta, insomma, di uno dei classici update dedicati alla stabilità della console, diventati ormai una vera e propria tradizione.