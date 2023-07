PS5, firmware 23.01-07.60.00 disponibile, ecco le novità

Sony ha pubblicato l'aggiornamento 23.01-07.60.00 del firmware di PS5, ossia il software di sistema della console. Dopo aver scaricato e installato 1 GB di dati, otterrete un sistema... più stabile.

Sì, si tratta del classico aggiornamento di stabilità, senza alcun nuovo contenuto, come comprensibile dalla stringatissima nota di rilascio:

L'aggiornamento del software di sistema migliora le performance del sistema.

Cosa si intende per stabilità? Semplicemente Sony, come del resto fanno moltissimi produttori hardware, lancia questi aggiornamenti intermedi per sistemare alcuni bug residui o altri introdotti dagli aggiornamenti maggiori. Inoltre, potrebbero esserci delle modifiche sotterranee che vanno a influire effettivamente sulle performance di sistema, eliminando qualche incertezza. L'obiettivo è effettivamente quello di rendere l'hardware, in questo caso PS5, più stabile e sicuro.

Come tutti gli aggiornamenti di PS5, anche questo si scaricherà in automatico quando accenderete la console a patto di essere collegati a internet. Lasciate che venga installato in automatico e il gioco è fatto.