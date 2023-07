Bandai Namco: Armored Core 6, Sand Land, Tekken 8 e altri saranno alla Gamescom 2023

A quanto pare, il publisher nipponico ha intenzione di sfruttare l'evento in maniera proficua, vista la quantità di titoli di grosso calibro che saranno presenti, per i quali vedremo probabilmente nuovi trailer e materiali vari provenire dall'evento, compresa la possibilità di provarli.

Sand Land, un'immagine del nuovo gioco di Akira Toriyama

Non si tratta di un elenco completo, ovviamente, come lascia ben capire la presenza della voce "altri". Per sapere più precisamente quali saranno i giochi Bandai Namco presenti alla Gamescom 2023 non resta dunque che seguire l'evento.

Ricordiamo che la Gamescom 2023 si terrà dal 23 al 27 agosto 2023 al Koelnmesse di Colonia, in Germania. Considerando che i prossimi mesi sembrano essere particolarmente attivi per Bandai Namco, possiamo aspettarci ottime novità dall'evento.

Particolarmente atteso è ovviamente Armored Core 6: Fires of Rubicon, nuovo capitolo della storica serie di FromSoftware, passata dall'essere una sorta di cult alla celebrità globale soprattutto dopo i risultati ottenuti da Elden Ring. Anche Sand Land è da tenere d'occhio, trattandosi del nuovo progetto firmato da Akira Toriyama, l'autore di Dragon Ball.

In ogni caso, seguiremo tutte le novità provenienti dalla Gamescom 2023 a fine agosto.