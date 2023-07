Nessuno mette in dubbio il potere immersivo della realtà virtuale, ma quando si tratta di sfruttare tutto il potenziale di questa tecnologia, sono pochi i giochi che riescono a trasmettere quella sensazione di invincibilità e potenza allo stato puro. Synapse appartiene a questo ristretto club grazie a un misto tra velocità, l'utilizzo sapiente di una tecnologia innovativa come quella dell'eye tracking e il sistema di telecinesi migliore che si sia mai visto fino finora nei videogiochi in VR. Sviluppato da nDreams, uno degli studi dedicati alla realtà virtuale più attenti all'innovazione, Synapse vi metterà nei panni di un agente senza nome che deve infiltrarsi, tramite una macchina neurale futuristica, nella mente di un colonnello che sta pianificando un attacco terroristico su larga scala. Doppiato dal leggendario David Hayter, la voce di Solid Snake, questo cattivone sarà una delle due voci nella vostra testa (insieme alla direttrice dell'agenzia per cui lavorate) mentre andrete di livello in livello. La struttura del gioco è quella di uno sparatutto roguelike con il classico sistema di progressione del genere che premia il raggiungimento di certi traguardi all'interno di ogni tentativo. In questa recensione di Synapse, la nuova esclusiva per PlayStation VR2, vi racconteremo dei molti motivi per cui questo titolo merita il vostro tempo nonostante una limitata selezioni di armi e nemici. Il suo cuore pulsante, infatti, è il potere della telecinesi che riceverete ad inizio avventura: lì si nasconde tutto il potenziale creativo del gioco.

Un po’ Jedi, un po’ Magneto Synapse è il videogioco in realtà virtuale che farà da standard all'industria in fatto di gestione e messa a terra dei poteri soprannaturali come la telecinesi Già a partire dal tutorial, Synapse ci ha stampato un sorriso sul volto che non se n'è più andato per tutte le dieci ore che sono servite ad arrivare ai titoli di coda. Questo perché il suo sistema di telecinesi vi farà sentire davvero onnipotenti mentre giocate: è possibile prendere degli oggetti e lanciarli contro i nemici oppure impugnali quasi come clave e colpire in modo assolutamente cartoonesco gli avversari. Potrete prendere i barili esplosivi, lanciarli e farli detonare con la forza del pensiero e persino afferrare i nemici (dopo aver sbloccato un'abilità dedicata) e lanciarli giù dalle scogliere. Ciò che rende così fluido l'utilizzo della telecinesi è il fatto che è possibile selezionare cose e persone da afferrare con lo sguardo usando la funzione di eye tracking del PSVR2. Mai è stato così naturale interagire con degli oggetti di gioco come in Synapse perché è assolutamente intuitivo individuare con le pupille, senza muovere le levette della visuale, la cosa con cui si vuole interagire. I movimenti del controller che farete nel mondo reale, poi, vengono tradotti in modo eccellente in VR e danno una sensazione di controllo assoluto della situazione. Dopo le prime due ore di gioco, necessarie a comprendere a pieno tutti i sistemi di Synapse, la sua telecinesi vi sembrerà quasi naturale, a metà tra l'utilizzare la Forza dei Jedi e il potere mutante di Magneto. Prendere le grandi scatole di metallo e usarle per colpire i nemici fino a farli stramazzare al suolo, poi, non smette mai di divertire perché la reazione degli avversari è quasi di incredulità mentre gli riservate un trattamento simile a quello che Hulk ha per Loki alla fine del primo film degli Avengers. La telecinesi di Synapse è il nuovo standard per l'implementazione dei superpoteri nei videogiochi in realtà virtuale perché diventa così naturale utilizzarla che, una volta tolto il visore, ne sentirete la mancanza nel mondo reale.

Niente di nuovo suo fronte roguelike Synapse ha una struttura familiare e insieme innovativa perché ai classici elementi dei roguelike aggiunge dei modificatori per rendere l'esperienza più caotica e divertente Synapse è prima di tutto uno sparatutto in prima persona con struttura roguelike, quindi per completarlo dovrete superare senza morire 7 livelli di difficoltà crescente ricevendo al termine di ciascuno un potenziamento che perderete quando morirete. Non c'è generazione procedurale delle mappe, le arene in cui dovrete eliminare tutti i nemici presenti sono dieci in totale, ma gli sviluppatori hanno adottato delle strategie per evitare la ripetitività. Ogni livello, infatti, vi verrà offerto con punti di partenza e di fine variabili per randomizzare il più possibile i percorsi e le strategie. Alcuni punti fermi come le arene dei boss non cambiano ma per il resto ci è capitato raramente di ricordarci dove si generavano i nemici o quali fossero i punti strategici di raccolta delle risorse. Come in ogni roguelike, infatti, ci sono due valute: la prima è dedicata al singolo tentativo, serve a recuperare vita, munizioni e a sbloccare nuovi poteri temporanei e la perderete in toto quando morirete. La seconda è permanente, molto difficile da ottenere e da accesso a dei benefici che non scadono come l'aumento della salute massima, la presenza o meno di fonti curative e tanto altro. Synapse ha quattro alberi delle abilità in totale, uno dedicato alle armi, uno alla telecinesi e uno alla sopravvivenza, dove troverete i poteri più interessanti e divertenti come la possibilità di afferrare i nemici o un potenziamento dedicato alle stazioni delle armi che ne offriranno di più rare e potenti. Il quarto sistema di bonus aggiunge dei modificatori al gameplay che non vi spoilereremo ma sappiate che qui, e nella modalità New Game +, risiede la longevità del gioco nel caso vogliate perfezionarvi dopo averlo battuto la prima volta. L'unica nostra perplessità su questo sistema è che è davvero lento perché la valuta speciale per acquistare i potenziamenti può essere ottenuta solo superati alcuni scogli assolutamente non semplici. Nelle nostre prime tre ore di gioco, infatti, siamo rimasti bloccati con il singolo potenziamento che abbiamo acquistato dopo il tutorial perché non riuscivamo a battere il primo boss. Questo rallenta di molto il processo di potenziamento delle proprie abilità per arrivare sempre più nelle profondità del gioco e ha causato non poca frustrazione. Superato il primo cattivone, però, i meccanismi di progressione del gioco hanno iniziato a girare meglio e i punti abilità hanno iniziato ad arrivare più frequentemente.

Pochi ma buoni La varietà di armi e nemici non è il punto forte di Synapse ma il flusso di gioco è talmente ben fatto che non ci si annoia mai. Uno dei difetti più evidenti di Synapse è la sua poca varietà in fatto di armi e nemici. Le bocche da fuoco sono quattro, pistola, mitraglietta, fucile a pompa e lanciagranate, così come dei secondi che però diventano più potenti man mano che si avanza nei livelli di ogni singolo tentativo. A prima vista questo potrebbe essere indicativo di un gameplay ripetitivo ma il flusso di gioco di ciascun livello è fatto talmente bene che non si ha quasi mai la sensazione di aver già visto un determinato scenario. I nemici sono sempre dinamici, non stanno mai farmi e possono persino teletrasportarsi alle vostre spalle. Le risorse da raccogliere in ogni livello sono diverse e, soprattutto, il tempo che ci mettete a completare ciascuno scontro e a eliminare tutti i nemici determinerà la quantità di salute che recupererete e la quantità di valuta temporanea (per acquistare munizioni e potenziamenti) che otterrete ad ogni completamento. Potrete muovervi velocemente, correndo e sparando all'impazzata e facendo esplodere ogni cosa con la vostra telecinesi, oppure scegliere di risparmiare vita e proiettili con un approccio più tattico utilizzando un sistema di coperture che ricorda tantissimo quello di Time Crisis. Sparsi per tutti i livelli, infatti, ci sono scatole di metallo e muretti dietro cui ripararsi afferrandoli con il controller e nascondendocisi dietro. Mantenendo questa presa e alzando e abbassando il PSVR2 Sense vi sporgerete dalla copertura per sparare in modo molto simile al classico arcade. Le armi, a parte la pistola dotata di mirino laser, non incoraggiano molto questo stile di gioco, soprattutto perché oltre i sette metri diventa impossibile mirare con precisione. Pistole e fucili, però, sono tutti dotati di mirini metallici che potrete usare con precisione chiudendo un occhio e mirando come nel mondo reale.