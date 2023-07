GTA 6 potrebbe avere un costo di 2 miliardi di dollari, secondo alcune indiscrezioni

Già in precedenza erano emerse voci simili, ma si parlava prima di circa 1 miliardo di dollari e appariva già un budget faraonico e difficilmente credibile. In questo caso, si sarebbe raggiunto sicuramente un nuovo record nei costi di produzione per l'industria videoludica.

A dire il vero, si tratta solo di voci di corridoio di difficile conferma: a riportare l'informazione in questo caso è l'account Twitter di GameRiot, che sostiene di aver ricevuto informazione sulla possibilità che GTA 6 abbia raggiunto i 2 miliardi di dollari come costi di produzione.

GTA 6 sarebbe il prodotto d'intrattenimento più costoso di sempre

"In sviluppo del 2014, sarà il prodotto di intrattenimento più costoso di tutti i tempi", si legge nel messaggio in questione, la cui fonte però non è ben comprensibile al momento. In effetti, un budget del genere supera probabilmente anche i film più costosi visti finora.



Sebbene si tratti di un gioco attesissimo e che piazzerà sicuramente milioni di copie (con le previsioni che parlano di 14 milioni di copie vendute al lancio), dovrebbe raggiungere delle vendite veramente notevoli per poter recuperare in tempi brevi i costi di produzione, se fossero davvero questi.

Il medesimo tweet è stato ripreso anche dal noto analista di mercato Daniel Ahmad, che tuttavia sembra aver voluto più che altro ironizzare sulla questione: "Per me era ok passare da 60 a 70 dollari a gioco, ma qui si sta esagerando!", ha riferito ZhugeEX, interpretando sarcasticamente l'affermazione sul costo del gioco.