GTA 6: 14 milioni di copie verranno vendute al lancio e $1 miliardo di incassi, per analisti

Non è difficile prevedere un successo globale colossale per GTA 6 al lancio, ma alcuni analisti sono andati più nel dettaglio prevedendo 12-14 milioni di copie vendute al lancio e oltre 1 miliardo di incassi per Take Two nella prima settimana di vendita del gioco.

È alquanto ovvio che GTA 6 sia destinato a fare grandissimi numeri, ma bisogna considerare anche il fatto che la serie è rimasta ferma a Grand Theft Auto V ormai da 10 anni e l'aspettativa è probabilmente aumentata ancora di più, alimentata anche dall'attività costante di GTA Online, che riceverà anch'esso una ulteriore evoluzione.

Considerando le dimensioni del gioco, l'analista di mercato Joost van Dreunen ha previsto vendite per circa 25 milioni di copie in un periodo iniziale che potrebbe corrispondere al primo trimestre di vendite, di cui circa 12-14 milioni di unità vendute nei primi giorni di lancio.

"Considerando una finestra di lancio nel 2025, che è piuttosto ottimistica considerando la tendenza al rinvio da parte del publisher, le prime stime per il nuovo gioco sono di vendere 25 milioni di unità", ha riferito va Dreunen, per quanto riguarda un periodo più esteso.

Il calcolo sarebbe fatto pensando a un attach rate del 20% sulle previsioni riguardanti la base installata di PS5 e Xbox Series X|S nel 2025, che potrebbe raggiungere complessivamente i 125 milioni di unità in totale. In questo scenario, GTA 6 potrebbe arrivare a 12-14 milioni di copie al lancio, numero che diventa verosimile se si guarda agli 11,21 milioni di copie vendute nelle prime 24 ore già da GTA 5.

Nella prima settimana, gli introiti sarebbero già di 1 miliardo di dollari, secondo l'analista, anche questo piuttosto verosimile e quasi cauta come previsione, considerando che GTA 5 ha raggiunto tale livello in soli 3 giorni.

Nonostante i numeri siano impressionanti, dipingono in effetti un quadro un po' conservativo per GTA 6, che potrebbe non superare quanto fatto da GTA 5 al lancio: quest'ultimo ha infatti raggiunto 32,5 milioni di copie nel primo trimestre sul mercato, anche grazie al fatto di essere stato lanciato nel periodo di massima maturità ed espansione di Xbox 360 e PS3.

Di recente, è emerso che in GTA 6 potrebbe esserci anche Cuba come ambientazione, mentre il possibile periodo di uscita è stato svelato da Take-Two.