Star Wars KOTOR 2: il DLC con i contenuti tagliati è stato cancellato, risarcimenti offerti

Star Wars KOTOR 2 non riceverà l'atteso Restored Content DLC gratis con i contenuti tagliati dall'originale, promesso da Aspyr ma poi ufficialmente cancellato dal team, che ora offre risarcimenti ai giocatori che lo stavano aspettando.

Come riportato nel messaggio visibile qui sotto, Aspyr Media ha deciso di concludere i lavori sul progetto del DLC Restored Content, che puntava a reinserire gratuitamente alcuni contenuti che erano stati previsti inizialmente nello sviluppo del gioco ma erano stati poi tagliati a causa di mancanza di tempo nella conclusione dello sviluppo.



Tale DLC con i contenuti tagliati è stato dunque cancellato da Aspyr, team che cerca però di "fare pace" con gli utenti offrendo alcuni risarcimenti. In particolare, è possibile ottenere, in cambio, una chiave per il download digitale di uno dei seguenti titoli:

Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords on Steam

Star Wars: Knights of the Old Republic on Nintendo Switch

Star Wars The Force Unleashed on Nintendo Switch

Star Wars: Republic Commando on Nintendo Switch

Star Wars Episode I Racer on Nintendo Switch

Star Wars: Jedi Knight Jedi Academy on Nintendo Switch

Star Wars: Jedi Knight II Jedi Outcast on Nintendo Switch

Per poter accedere a questo rimborso, è necessario dirigersi sul sito support.aspyr.com e compilare una richiesta specifica, probabilmente fornendo una prova sull'acquisto di Star Wars KOTOR 2.

Ovviamente questo non basterà a placare le polemiche, anche perché ci sono giocatori che hanno acquistato questa riedizione di Star Wars: Knights of the Old Republic 2 - The Sith Lords proprio in vista del promesso DLC gratuito che avrebbe dovuto fornire l'esperienza completa originaria del gioco Obsidian.