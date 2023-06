Hogwarts Legacy: la patch del 2 giugno migliora performance e risolve bug

Hogwarts Legacy ha ottenuto un altro aggiornamento con la patch del 2 giugno 2023, disponibile nelle ore scorse su PC e console, che migliora le performance e risolve diversi problemi e bug per il gioco di Avalanche e Warner Bros.

Le note ufficiali della patch sono molto estese e toccano tutte le varie versioni del gioco, ma in generale si tratta di miglioramenti su diversi piani, da quelli più generali agli elementi più nel dettaglio, come possiamo vedere nel documento ufficiale di Avalanche.

Per quanto riguarda la correzione di bug e imperfezioni, queste risolvono alcuni possibili blocchi che potevano verificarsi durante alcune quest specifiche, oltre a eventuali problemi durante le scene d'intermezzo o con il comportamento di alcuni NPC.

In generale, l'aggiornamento in questione migliora l'ottimizzazione della memoria gestita dal gioco, cosa che dovrebbe anche risolvere alcuni problemi di stuttering e inconsistenza delle performance attraverso le varie piattaforme, oltre ad aver migliorato alcuni aspetti dell'illuminazione globale.

Tuttavia, questo sesto update è soprattutto una raccolta di interventi specifici e mirati, volti a correggere singole imperfezioni, per cui vi rimandiamo alle note ufficiali della patch per sapere più precisamente quali sono le variazioni applicate. Nel frattempo, Hogwarts Legacy è stato rinviato su Nintendo Switch, con la nuova data d'uscita fissata per il 14 novembre 2023. Per il momento ha portato a oltre 1,3 miliardi di dollari di incassi, come svelato dal CEO di Warner Bros.