Persona 5 T: Atlus e Sega rinnovano il dominio sul titolo misterioso, annuncio imminente?

In base ad alcune rilevazioni, sembra che ci sia qualcosa chiamato Persona 5 T in lavorazione da parte di Atlus e Sega, con un possibile annuncio in arrivo nel prossimo periodo, visto che il dominio corrispondente è stato recentemente aggiornato.

Difficile prevedere di cosa si possa trattare, ma la questione viene presa in considerazione soprattutto perché seguirebbe piuttosto precisamente l'iter già percorso in precedenza da Atlus e Sega prima dell'annuncio di altri titoli della serie, con la registrazione del dominio online e alcuni aggiornamenti applicati nei giorni precedenti all'annuncio.

Il 23 maggio scorso è stato scoperto che Atlus aveva registrato il dominio P5T.jp, con un ulteriore aggiornamento applicato a tale dominio in data 2 giugno 2023, cosa che ci porta dunque a quest'ultimo update sulla questione. Secondo il sito PersonaCentral, la procedura è praticamente la stessa vista in precedenza per altri titoli di Atlus prima dell'annuncio ufficiale.

Ovviamente va tutto preso come una voce di corridoio, nonostante il dominio sia effettivamente registrato da Atlus, anche perché potrebbe non riguardare un prodotto in uscita sul mercato ma una semplice mossa cautelativa. In precedenza, una procedura simile è stata effettuata prima dell'annuncio di Persona Q2, Persona 3: Dancing in Moonlight & Persona 5: Dancing in Starlight, Catherine: Full Body, Persona 5 Royal e Persona 5 Strikers.

Sappiamo che Atlus ha la tendenza a sfruttare uno stesso capitolo delle sue serie per costruire diverse versioni o anche giochi completamente differenti, dunque questo Persona 5 T potrebbe essere di tutto: dopo Persona 5 Royal e Persona 5 Strikers, si potrebbe forse trattare di un'altra digressione della serie in ambiti videoludici diversi, ma restiamo in attesa di eventuali novità.