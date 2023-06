Steam mostra ora l'andamento dei prezzi dei giochi in EU, secondo la direttiva Omnibus

Steam si sta adeguando alla nuova Direttiva Omnibus decisa dalla Comunità Europea, mostrando in alcuni paesi dell'Unione Europea l'andamento dei prezzi dei giochi, con la segnalazione del prezzo minimo raggiunto negli ultimi 30 giorni.

In base a questa variazione, come potete vedere nel tweet di SteamDB riportato qui sotto, accanto al prezzo dei giochi in offerta è possibile vedere il prezzo "normale", quello applicato attualmente e anche il prezzo minimo raggiunto negli ultimi 30 giorni, cosa che fornisce una visione piuttosto completa dell'andamento recente dei prezzi di alcuni giochi.



Il sistema non sembra sia ancora visibile nella sezione italiana di Steam, ma dovrebbe comunque comparire nel prossimo periodo, considerando che l'Italia è tra i paesi che hanno aderito alla Direttiva in questione.

La Direttiva Omnibus è un'iniziativa presa dall'UE per rafforzare i diritti dei consumatori e spingere in particolare gli store online a una maggiore trasparenza. In particolare, questa richiede di informare gli acquirenti del prezzo precedente di un prodotto nel caso di una riduzione di questo, compreso l'eventuale prezzo minimo raggiunto in un determinato arco di tempo.

La Direttiva riguarda peraltro anche una certa regolamentazione per le recensioni degli utenti, che dovrebbero essere certificate come legate all'effettivo acquisto dei prodotti e varie altre questioni. Il testo è stato peraltro recepito anche dall'Italia ma la variazione rilevata su Steam non risulta ancora disponibile nella nostra sezione.