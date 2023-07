Atlas Fallen: nuovo trailer sui combattimenti dell'action in terza persona

Atlas Fallen torna a mostrarsi con un nuovo trailer incentrato sui combattimenti, che rappresenteranno verosimilmente un elemento importante in questo action game in terza persona che guarda ad esempi di notevole rilievo.

Si tratta del nuovo gioco degli autori di The Surge annunciato all'Opening Night Live del 2022, dunque circa un anno fa.

Nonostante il background degli sviluppatori, Atlas Fallen non si presenta precisamente come un action RPG con influssi souls-like, ma piuttosto come un vero e proprio action in terza persona.

Come abbiamo riferito anche nel nostro recente provato, Atlas Fallen si presenta come un titolo che guarda a God of War e titoli simili, ma inserendo il tutto in un contesto più ampio.