Dal punto di vista narrativo, inanellare partite ci permetterà di sbloccare gli elementi di una banca dati e visionare di conseguenza documenti e testimonianze che, alla stregua di piccoli tasselli, andranno a comporre la trama del gioco e a rivelarne i segreti. Superare determinati livelli di esperienza, inoltre, farà partire sequenze di intermezzo vere e proprie che proveranno a valorizzare il cast dei protagonisti: una soluzione non entusiasmante per portare avanti il racconto, ma probabilmente l'unica possibile.

Dopo un breve tutorial, partecipare alla playlist Sopravvivenza ci consentirà di accedere a match a carattere prevalentemente cooperativo , in cui due squadre composte ognuna da cinque giocatori dovranno completare di volta in volta degli obiettivi cercando di riuscirci prima del team avversario per puntare alla vittoria. Al termine del ciclo, potrà capitare che i due gruppi debbano affrontarsi direttamente oppure che si prosegua in un contesto PvE fino a incoronare un vincitore.

Le ricompense ottenute al termine del match si dividono fra oggetti estetici, ad esempio skin per le Exocorazze, adesivi, loghi, emote e sfondi con cui personalizzare il proprio combattente, e crediti tramite cui acquistare potenziamenti al fine di migliorare l'efficacia degli attacchi, la resistenza ai colpi, il recupero dell'energia vitale, la velocità di movimento e così via. Salire di livello consentirà inoltre di accedere a una più ampia selezione di armi secondarie.

Si è parlato di una generale mancanza di contenuti e di una ripetitività di fondo per quanto concerne l'esperienza di Exoprimal, ma in effetti basta passare qualche ora con il gioco per rendersi conto che le effettive modalità della playlist e le stesse tipologie di nemici si arricchiscono in maniera considerevole, mostrando a quel punto tutto ciò che il gioco ha davvero da offrire, che in ultima analisi non è poco, ma viene senz'altro venduto a un prezzo altino.

Dalla schermata principale è possibile accedere all' unica playlist attualmente presente, Sopravvivenza , che come detto vede due squadre da cinque giocatori competere attraverso una serie di sfide. Queste ultime vengono selezionate casualmente da una rosa di dodici differenti stipulazioni, che prevedono la semplice eliminazione di un certo numero di dinosauri, la protezione di un trasmettitore, il trasporto di dati, l'inseguimento di nemici specifici, la distruzione di barriere e altro ancora.

La struttura di Exoprimal è chiaramente quella di un live service, caratterizzata da una tabella di aggiornamenti che vedrà l'arrivo di modalità inedite, varianti per le Exocorazze, nuove mappe, nuovi nemici e altro ancora nell'ambito delle quattro stagioni attualmente programmate, ognuna della durata di tre mesi e con season pass al seguito (a pagamento, ma facoltativo) per velocizzare la progressione.

Realizzazione tecnica

Exoprimal, una sequenza di combattimento nel canyon

Se è vero che l'obiettivo principale di un titolo come Exoprimal è quello di garantire determinate prestazioni, si può dire che gli sviluppatori lo abbiano raggiunto senza particolari problemi, quantomeno sulle piattaforme di nuova generazione. Ci è stato fornito un codice per provare il gioco su PS5 e non abbiamo riscontrato particolari problemi in tal senso, con i 60 fps che restano stabili lì dove serve e poche, movimentate eccezioni che non incidono davvero sull'esperienza.

Il design delle Exocorazze la fa da padrone, naturalmente: le prime, come accennato, presentano un mix di ispirazioni interessanti ed è un piacere assistere al suit up che avviene ogni volta che decidiamo di cambiare armatura. Certo, non tutte le soluzioni appaiono ugualmente convincenti, ma anche qui è stato fatto un buon lavoro sul fronte della varietà, grazie alle skin sbloccabili che possono effettivamente rivoluzionare l'estetica delle corazze.

Exoprimal, un misterioso comprimario

Sui dinosauri c'è poco da dire: sono riprodotti e animati molto bene, chiaramente con tutti i distinguo del caso fra le unità più numerose e quelle più imponenti, ma si muovono all'interno di scenari urbani o forestali un po' troppo vaghi e generici, privi come detto anche di elementi interattivi che contribuiscano al gameplay.

Lato sonoro invece ci sono delle robe completamente senza senso, nello specifico una localizzazione dei dialoghi a metà: l'intelligenza artificiale parla in italiano, i personaggi in inglese (con sottotitoli) e il risultato finale sembra una sorta di lavoro in corso. Ottimi invece gli effetti per quanto concerne armi, esplosioni e ruggiti vari.