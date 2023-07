Exoprimal: Capcom svela il programma post-lancio di contenuti e iniziative

Capcom ha pubblicato ulteriori informazioni su Exoprimal, in particolare per quanto riguarda il piano di contenuti post-lancio per il particolare sparatutto fantascientifico con esoscheletri e dinosauri agguerriti.

Durante l'Exoprimal Showcase, la casa di Osaka ha illustrato alcune iniziative previste per dopo il lancio del gioco, comprese una nuova modalità, una collaborazione con Monster Hunter, nuove variazioni per gli Exosuit e tanti altri contenuti per quello che assume l'aspetto di una sorta di live service per Capcom.