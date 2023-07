Yo-Kai Watch: nuovo gioco in arrivo, Level-5 apre un sito per il 10° anniversario

Il CEO di Level-5, Akihiro Hino, ha riferito che c'è un nuovo progetto, probabilmente un nuovo gioco, in sviluppo per quanto riguarda la serie Yo-Kai Watch, che a quanto pare sta andando avanti in maniera piuttosto spedita, con un annuncio in arrivo.

Non è ancora chiaro di cosa si tratti, e trattandosi di un franchise trans-media non possiamo dare per scontato che sia effettivamente un videogioco, ma Hino ha affermato che "il prossimo lavoro che prosegue nella serie di Yo-Kai Watch sta andando avanti in maniera spedita. L'annuncio si farà ancora attendere un po', ma vi preghiamo di attenderlo".

Già qualche mese fa, Hino aveva indicato la possibilità di un ritorno della serie Yo-Kai Watch in qualche forma e a quanto pare la questione sta proseguendo, in attesa di scoprire di cosa si tratti.