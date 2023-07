Hi-Fi Rush, abbiamo provato la nuova espansione Sfida Arcade!

In un anno denso di grandissime uscite, dominato da un ristretto numero di enormi blockbuster che hanno cannibalizzato il mercato e lasciato ben poco spazio ai prodotti indie e doppia A, un ruolo di primo piano se lo è riuscito a ritagliare Hi-Fi Rush, il sorprendente action musicale di Tango Gameworks che si è imposto come uno dei più validi videogiochi della prima metà del 2023, benché sia distante anni luce in termini di standard di sviluppo da colossi come Hogwarts Legacy, Diablo IV, Final Fantasy XVI e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. La ritmata avventura di Chai aveva saputo conquistarci su tutta la linea, e francamente non vedevamo l'ora di tornare a strimpellare in compagnia del giovane rocker per gettarci alla conquista di nuovi contenuti. Andando incontro alle richieste della community, che chiedeva a gran voce un bis dell'esperienza originale, Tango ha finalmente pubblicato in questi giorni un'espansione gratuita volta ad ampliare il pacchetto di contenuti che attende i giocatori una volta conclusa l'avventura principale. Curiosi di scoprire le sonorità di questo DLC inedito, siamo tornati a vestire i panni di Chai per provare tutte le novità dell'Aggiornamento Sfida Arcade! di Hi-Fi Rush, che si anticipa come una validissima ragione per tornare all'ascolto dello splendido action realizzato da Tango.

Un nuovo singolo, due tracce inedite Tutte le novità dell'aggiornamento Sfida Arcade! di Hi-Fi Rush sono incluse in un cabinato che adesso occupa un angolo del rifugio di Chai In occasione della recensione di Hi-Fi Rush, avevamo avuto modo di parlarvi della buona varietà di contenuti che attendevano il giocatore una volta superati i titoli di coda dell'avventura principale, un set di attività endgame dedicato con tutto il cuore a quella parte di community alla costante ricerca di una sfida sempre più impegnativa. In linea con la scelta di modellare tutto l'endgame in base ai gusti e alle esigenze dei giocatori hardcore, anche l'aggiornamento Sfida Arcade! si rivolge proprio ai maniaci del punteggio, introducendo due modalità inedite che sapranno mettere alla prova anche chi ha passato gli ultimi mesi a perfezionare le proprie capacità ritmiche. Queste si sbloccano una volta completata la campagna, e possono essere raggiunte attraverso un nuovo cabinato arcade che ora è spuntato in un angolo del rifugio di Chai, quell'hub che fa da punto di riferimento per tutte le altre attività incluse nell'endgame di Hi-Fi Rush. La prima, in realtà, non è del tutto inedita, ma rappresenta un'evoluzione diretta di uno dei contenuti più apprezzati del gioco base, la Torre Ritmo. Nella nuova modalità Torre Arcade! Dovremo comunque scalare i livelli di un'immaginaria torre cercando di sopravvivere a combattimenti via via più impegnativi, ma in questo caso Chai sarà totalmente sprovvisto dei poteri e delle abilità guadagnate durante l'avventura, e sarà costretto a riconquistarle piano dopo piano. Questa piccola, ma sostanziale differenza ha in realtà un peso enorme sulle meccaniche di gioco, dato che trasforma una modalità secondaria in un vero e proprio spin-off roguelite dell'esperienza originale, in cui scegliere attentamente quali power-up ottenere e quali percorsi intraprendere sarà fondamentale, per arrivare in cima alla torre. Alla fine di un combattimento, Chai deve scegliere quali miglioramenti ricevere, se attivare un chip o sacrificare il tutto per un po' di salute, ma anche se intraprendere un itinerario alternativo imboccando un percorso sfida, uno stage ad altissimo grado di difficoltà che però ricompensa il giocatore con dei potenziamenti nettamente più efficaci. Come del resto potevamo aspettarci da un action tecnico come Hi-Fi Rush, sopravvivere ai 25 piani della torre non è però l'unico scopo: ogni incremento alle capacità di Chai è accompagnato da bonus o debuff temporanei, e scegliendo gli uni o gli altri si finisce con l'aumentare o diminuire anche il modificatore del punteggio totale dell'intera sessione. Arrivare in cima e ottenere una C come voto sarebbe altrettanto umiliante quanto fallire la scalata, quindi sarà sempre decisivo bilanciare ogni scelta alla fine di un livello. Dopo averla giocata per qualche ora, possiamo assicurarvi che Torre Arcade! si configura come una delle attività più difficili in assoluto di Hi-Fi Rush, e portarla a termine con un buon punteggio potrà rivelarsi un vero incubo, anche per i più esperti.

Hi-Fi Rush è sempre più veloce Raggiungere i 200 BPM nella modalità Febbre da BPM! di Hi-Fi Rush non sarà complicato, ma completare la sessione con una S decisamente sì L'altra modalità che fa il suo esordio con l'aggiornamento Sfida Arcade! è Febbre da BPM!, un contenuto profondamente diverso da Torre Arcade!, ma allo stesso modo incentrato su voti e punteggi, anche se alcuni dettagli la rendono il passatempo perfetto per chi è alla ricerca di qualcosa di meno impegnativo. Di base, Febbre da BPM! non è altro che una modalità ad ondate in cui i battiti al minuto di ciascuna canzone di sottofondo - e, quindi, dell'intero sistema di combattimento - aumentano man mano che si sconfiggono i nemici, fino a un massimo di 200 battiti. Giocando in maniera aggressiva e non subendo danni, Chai potrà riempire una barra presente nella parte inferiore dello schermo, che una volta caricata farà comparire alcuni boss che proteggono il passaggio al livello di BPM successivo. Se all'inizio avremo a che fare con nemici non particolarmente ostili, nelle fasi avanzate di Febbre da BPM! il giocatore dovrà vedersela con gli avversari più letali di Hi-Fi Rush (oltre che con alcune new entry che adesso arricchiscono la lista dei nemici), ma anche alternare combo, parate e schivate a velocità folli, dal momento che tutto il gameplay va a ritmo di musica. La buona notizia è che Febbre da BPM! mette a disposizione diversi livelli di difficoltà ed è quindi approcciabile anche da chi non è alla ricerca di una sfida, anche se per progredire davvero nell'attività è sempre e comunque necessario ottenere una S alla fine di una sessione, che si conquista battendo il livello BPM 200 il più in fretta possibile. Lo spietato sistema di punteggi di Hi-Fi Rush permea anche questa playlist, poiché del resto quasi tutte le ricompense aggiuntive introdotte dall'aggiornamento Sfida Arcade! non dipendono quasi mai dalla riuscita di una sessione, ma da quanto bene la si completi.

Sfide e ricompense L'aggiornamento Sfida Arcade! di Hi-Fi Rush aggiunge tantissime novità estetiche per i personaggi del gioco Abbiamo parlato di ricompense non a caso, poiché i risultati raggiunti tanto in Torre Arcade! quanto in Febbre da BPM! contribuiscono a sbloccare un gran numero di contenuti inediti, che possono comprendere nuovi costumi per i personaggi principali, set di pose per la modalità foto e attacchi speciali per Chai, che si aggiungono agli altri collezionabili nel negozio. Completare ogni impresa e racimolare tutte le ricompense è la vera missione che si cela dietro all'aggiornamento Sfida Arcade! di Hi-Fi Rush, un DLC ricchissimo di nuove e difficilissime sfide, ma capace di premiare adeguatamente i vostri sforzi con un paio di segreti che non vogliamo svelarvi, ma che valgono tutta la fatica spesa a conquistarli. Dobbiamo ammetterlo, a qualche mese dal lancio avremmo inoltre voluto assistere all'introduzione di qualche nuovo elemento in grado di avere un forte impatto sulla rigiocabilità della campagna, tuttavia siamo convinti che le due modalità basteranno a proiettare in avanti di qualche mese la longevità del titolo.

L'aggiornamento Sfida Arcade! di Hi-Fi Rush dà in pasto a una community affamata una doppietta di contenuti di tutto rispetto, che hanno il potenziale di tenere impegnati gli esperti per le settimane a venire. Torre Arcade! trasforma il gioco in una sorta di incubo roguelite a tempo di musica, mentre Febbre da BPM! stravolge le frequenze classiche del gameplay del piccolo capolavoro di Tango Gameworks portandole al limite. Insomma, tanto da conquistare per chi vive di combo e punteggi, ma se non siete alla ricerca di una sfida il DLC potrà deludervi, dal momento che è stato ricamato con l'unico obiettivo di soddisfare e mettere alla prova i veterani.