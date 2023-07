Diablo 4: le prossime Stagioni potrebbero non richiedere personaggi completamente nuovi

In risposta a un utente su Twitter il global community manager Adam Fletcher ha lasciato intendere che il team di sviluppo stanno tenendo in considerazione le richieste dei fan per un sistema simile al Rebirth di Diablo 3, che quindi potrebbe arrivare con un aggiornamento futuro.

Blizzard in futuro potrebbe implementare in Diablo 4 un sistema simile al Rebirth del terzo capitolo, grazie al quale i giocatori potranno utilizzare i loro vecchi personaggi del Reame Eterno per le nuove Stagioni , seppur con delle importantissime limitazioni, che fondamentalmente ne resettano equipaggiamento e livello.

Come funziona il sistema Rebirth di Diablo 4?

Per chi non lo sapesse, allo stato attuale per prendere parte alla Stagione degli Abietti di Diablo 4 e tutte le prossime season è obbligatorio a creare un nuovo personaggio da zero. Non è infatti impossibile importare uno già creato in precedenza e registrato nel Reame Eterno. Non si tratta di una meccanica inedita, visto che era presente anche nei precedenti giochi della serie Blizzard e altri titoli simili, ma che a quanto pare non è apprezzata da una fetta non indifferente di giocatori, principalmente quelli che si sono avvicinati per la prima volta al franchise proprio con Diablo 4.

Il sistema Rebirth, se funzionerà come quello di Diablo 3, permetterebbe di iniziare una Stagione usando un personaggio già creato in precedenza. Tuttavia dovrà ricominciare l'avventura al Lv. 1 e non sarà possibile trasferire l'equipaggiamento ottenuto in precedenza.

In pratica è comunque come ripartire da zero, ma quantomeno potrete utilizzare un personaggio a cui siete particolarmente affezionati e potrete ripetere il procedimento ad ogni nuova Stagione.