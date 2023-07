Diablo 4, Stagione 1: data di uscita, trailer e dettagli della Stagione degli Abietti

Blizzard ha finalmente annunciato la data di uscita della Stagione 1 di Diablo 4, che sarà intitolata Stagione degli Abietti. Tutti i giocatori in possesso del gioco potranno prendervi parte a partire dal 20 luglio 2023.

L'annuncio è arrivato assieme a un trailer, che ci anticipa come i nostri prodi personaggi dovranno vedersela con una nuova corruzione putrescente che infesta le terre di Sanctuarium e che si sta diffondendo come un morbo. Fortunatamente Cormond, un ex sacerdote della Cattedrale della Luce, ha scoperto un modo per debellarla, ma per riuscirci avrà bisogno del nostro aiuto.

Come spiegato dagli sviluppatori di Blizzard durante la livestream andata in onda questa sera, la Stagione degli Abbietti racconterà una storia completamente nuova e slegata dalla campagna principale che ci vede affrontare la minaccia di Lilith. Potremo prendervi parte interagendo con Cormond a Kyovashad a partire, per l'appunto, dal 20 luglio 2023.