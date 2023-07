Saints Row: disponibile il DLC Doc Ketchum's Murder Circus e un aggiornamento gratuito

Deep Silver e Volition hanno pubblicato oggi la seconda espansione a pagamento di Saints Row, Doc Ketchum's Murder Circus. Allo stesso tempo è stato lanciato anche un aggiornamento gratuito che ha trasformato il Boot Hill District e ha aggiunto una modalità Cheat tra le app dello smartphone. Giusto quello che serviva per portare ulteriore caos tra le strade di Santo Illeso.

Doc Ketchum's Murder Circus è il secondo dei tre DLC a pagamento in arrivo per Saint's Row durante il corso dell'estate e inclusi nel Season Pass. Aggiunge una nuova modalità in stile orda in cui giocatori prenderanno parte dello show underground di Doc Ketchum. Tra le novità dell'espansione troviamo anche 4 personaggi giocabili, ognuno con un set di abilità unico.

La terza espansione, A Song of Dust and Ice, invece, è prevista per agosto.