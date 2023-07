Threads: Twitter accusa Meta di aver rubato segreti commerciali e minaccia azioni legali

Alex Spiro, l'avvocato di Twitter ed Elon Musk ha inviato una lettera a Meta, accusando la compagnia di "appropriazione indebita" di segreti commerciali in seguito al lancio del nuovo social Threads.

Come probabilmente saprete Meta, la compagnia madre di Facebook, ha lanciato oggi Threads, un nuovo social network che mira chiaramente a rivaleggiare con Twitter. In poche ore sono stati raggiunti oltre 30 milioni di iscritti, grazie anche al fatto che è legato a doppio filo a Instagram. Ancora non è disponibile in Italia, ma grazie a vie alternative è possibile comunque accedervi già da adesso.

Come riportato da Semafor, la lettera di Spiro sostiene che Threads è stato realizzato da degli ex dipendenti di Twitter che "hanno avuto e continuano ad avere accesso ai segreti commerciali e altre informazioni altamente riservate" che sono stati "deliberatamente incaricati" di sviluppare un'applicazione "clone" utilizzando tali dati "per accelerare lo sviluppo dell'applicazione concorrente di Meta, in violazione delle leggi statali e federali e degli obblighi di questi dipendenti nei confronti di Twitter"".

"Twitter intende far valere rigorosamente i propri diritti di proprietà intellettuale e chiede a Meta di adottare misure immediate per smettere di utilizzare qualsiasi segreto commerciale di Twitter o altre informazioni altamente riservate", ha scritto Spiro.

"Twitter si riserva tutti i diritti, incluso, ma non solo, il diritto di richiedere rimedi civili e provvedimenti ingiuntivi senza ulteriore preavviso per impedire qualsiasi ulteriore conservazione, divulgazione o utilizzo della sua proprietà intellettuale da parte di Meta".