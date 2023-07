Xbox Game Pass Ultimate: la conversione da Live Gold ora è meno conveniente

A quanto pare, oltre all'aumento dei prezzi per gli abbonamenti, Microsoft ha modificato anche il tasso di conversione di Xbox Live Gold a Xbox Game Pass Ultimate per una nuova sottoscrizione. Ora infatti non è più di 1:1 ma di 3:2.

Per chi non lo sapesse, è possibile convertire Xbox Live Gold a uno Xbox Game Pass Ultimate non ancora attivo. In passato ciò permetteva di ottenere un numero di giorni di sottoscrizione a Ultimate pari a quelli residui del Live Gold senza costi aggiuntivi. Considerando il prezzo molto più basso di quest'ultimo, in molti hanno sfruttato la conversione per abbonarsi per risparmiando moltissimo. Infatti, l'abbonamento a Xbox Live Gold è di soli 6,99 euro al mese, mentre quello a Xbox Game Pass Ultimate, prima dei rincari entrati in vigore oggi, costava 12,99 euro.

Se prima 30 giorni di abbonamento a Xbox Live Gold venivano convertiti in 30 giorni di sottoscrizione a Xbox Game Pass Ultimate, ora invece se ne ottengono solo 20. Di fatto resta un trucchetto molto conveniente, ma meno rispetto al passato.