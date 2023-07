Xbox Game Pass: ultimo giorno per abbonarsi prima dell'aumento di prezzo per i nuovi iscritti

Xbox Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate sarà più caro per i nuovi iscritti al servizio di Microsoft a partire da domani, giovedì 6 luglio 2023. Insomma, se al momento non avete una sottoscrizione attiva vi consigliamo di prendere in seria considerazione l'idea di abbonarvi entro oggi per risparmiare.

Nello specifico, il prezzo dell'abbonamento mensile di Game Pass base per console passerà da 9,99 euro a 10,99 euro, mentre il piano Ultimate subirà un aumento da 12,99 euro a 14,99 euro.

Entrambi gli abbonamenti permettono di accedere a centinaia di giochi differenti, inclusi quelli realizzati dagli Xbox Game Studios che saranno disponibili nel catalogo fin dal giorno del lancio. Le differenze tra l'abbonamento base e quello Ultimate sono che il secondo permette di sfruttare il servizio sia su console che su PC, di fruire dei giochi in cloud su numerosi dispositivi differenti e include senza costi aggiuntivi EA Play (un ulteriore servizio che raccoglie i migliori titoli di Electronic Arts) e Xbox Live Gold (che offre ogni mese dei giochi gratis ed è necessario per giocare online).

Precisiamo che da domani i rincari entreranno in vigore solo per i nuovi abbonati, ma non per chi è già iscritto al servizio. Nel loro caso infatti l'aumento di prezzo avverrà solo a partire dal 13 agosto 2023.

Un'altra importante precisazione è che PC Game Pass invece non subirà nessuna variazione di prezzo, perlomeno non per il momento, e dunque continuerà a costare 9,99 euro al mese.