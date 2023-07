Wo Long: Fallen Dynasty, patch 1.11 disponibile, risolve alcuni bug gravi

I bug risolti

Wo Long: Fallen Dynasty continua a essere molto amato

Corretto un bug che talvolta causava il blocco del gioco quando rimaneva inattivo nella schermata "viaggio" in determinate condizioni.

Corretto un bug che impediva al giocatore di avanzare nel gioco se "Baishe" veniva sconfitto in "Caduta dell'Eunuco Corrotto" dopo che un giocatore ospite reclutato si era ritirato dalla battaglia.

Corretto un bug che causava la duplicazione degli oggetti nel menu "Set di Battaglia".

È attualmente in sviluppo una patch per supportare i giocatori con oggetti duplicati che non possono essere eliminati.

Corretto un bug che impediva ai giocatori di cambiare correttamente le abilità magiche se "Tipo C", "Tipo D" o "Tipo E" veniva selezionato in "Impostazioni di Controllo".

Corretto un bug in cui l'armatura di Dian Wei e l'armatura di Xu Chu erano scambiate l'una con l'altra nel menu "Rinforzi".

Corretto un bug in cui la testa del personaggio del giocatore non veniva visualizzata correttamente se venivano equipaggiati in un certo modo la "Loyal Drunk Headband" o la "Crimson Night Headpiece".

Corretti altri bug minori.

In particolare, nella versione PS4 è stato sistemato un bug che a volte poteva bloccare il gioco quando si entrava nell'area "The Valley of Crying Wraiths", mente su PC è stato sistemato un bug che poteva mandare il gioco in crash usando la seguente configurazione: Resolution Scaling: AMD FSR2 / Screen Resolution: 3840×2160 /HDR: Enabled.

Per il resto non ci sono novità sostanziali come quelle introdotte dalla patch 1.10. Per maggiori informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Wo Long: Fallen Dynasty.