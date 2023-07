Detto questo, esistono ovviamente progetti piccoli, talvolta molto piccoli, che puntano magari a tenerci impegnati semplicemente per un paio d'ore, raccontarci qualcosa di interessante e lasciarci liberi di utilizzare il resto del nostro tempo libero per qualcos'altro. L'ultimo, gigantesco open world di grido? Se proprio vogliamo.

Qual è la durata giusta per un gioco? Banalmente, quella che gli consente di esprimersi appieno. Si discute spesso di produzioni enormi, da centinaia di ore, che spaventano solo a parlarne, ma è chiaro che agli occhi degli utenti finali il rapporto contenuti / prezzo è un fattore da tenere in grande considerazione, specie quando il budget da destinare ai videogiochi è limitato.

Alcuni espedienti, come la possibilità di sedersi un attimo a riflettere oppure le sequenze in cui il protagonista torna all'aperto dopo aver liberato un edificio dalla presenza di nemici, tornano senz'altro utili nel contribuire alla creazione di atmosfere particolari, nell'ambito di una direzione artistica degna di nota .

Determinato a ritrovare almeno sua sorella, l'uomo sguaina la spada e utilizza il potere del fuoco per farsi largo fra orde di nemici che un tempo erano i suoi stessi compagni, nonché per fendere come una torcia la densa oscurità che ha avvolto l'isola e i suoi luoghi più antichi e sacri, corrompendoli nel profondo e trasformandoli in trappole mortali.

La storia di Nocturnal racconta le vicende di Ardeshir, un guerriero appartenente all'ordine della Fiamma Perpetua che torna sulla sua isola natia, Nahran, solo per ritrovarla immersa in una nebbia misteriosa e inquietante, che a quanto pare ha corrotto le menti degli abitanti e della sua stessa famiglia.

Gameplay: tanto cuore ma qualche ombra

Nocturnal, una sequenza di combattimento

C'è sicuramente il sottogenere dei metroidvania fra gli ingredienti di Nocturnal, ma in verità quegli elementi specifici non monopolizzano l'esperienza, che punta più che altro su azione e piattaforme, con un pizzico di puzzle solving, per proporci una formula in cui ad esempio il backtracking è quasi completamente assente.

Il nostro personaggio salta e attacca, corre e si arrampica, schiva gli attacchi e lancia pugnali che una volta estratti fermano il tempo, consentendoci di mirare con precisione e di rifiatare, magari nel mezzo di lunghe e complesse sezioni platform in cui bisogna non solo evitare di precipitare, ma anche accendere una serie di torce lungo il cammino per azionare degli interruttori.

Nocturnal, scontri all'interno di un edificio

Il fuoco è letteralmente vita in Nocturnal: legandolo alla nostra spada, pur per un periodo di tempo limitato (ma allungabile tramite i potenziamenti che si ottengono presso le statue della Fenice), potremo fendere l'oscurità mortale, infliggere danni extra ai nemici (o ferirli, laddove solo la fiamma possa scalfirli) e finanche entrare in una sorta di modalità speciale che nelle fasi finali dell'avventura sarà essenziale per portare a termine il nostro viaggio.

Alcune idee riportano alla mente soluzioni come quelle di cui abbiamo parlato nella recensione di Ori and the Will of the Wisps, vedi ad esempio i meccanismi di ricarica della salute tramite la propria stessa energia e l'uso della "torcia" per superare indenni lunghi tragitti avvolti da una nebbia nera che uccide dopo pochi istanti di esposizione. E sì, si tratta di un approccio che apre inevitabilmente le porte al trial & error.

Nocturnal, l'energia vitale può essere ripristinata col fuoco

Questo aspetto finisce purtroppo per caratterizzare in maniera prepotente il gioco, da un certo punto in poi, tanto che ci si ritrova ad affrontare singole stanze, "risolverle" e procedere alla sfida successiva oppure appunto riprovarle; con un particolare momento della campagna, invero piuttosto frustrante, in cui la prova da superare è molto rognosa e in caso di morte bisogna rifare una sezione da capo.

I nemici si dividono in un numero sufficiente di tipologie, ognuna con i suoi pattern, e i combattimenti risultano viscerali, sebbene in alcuni momenti i controlli tendano un po' ad addormentarsi e questo, come immaginerete, è un peccato mortale: se chiedi all'utente assoluta precisione, devi essere tu per primo a garantirla. Spiace inoltre per la presenza di ben pochi boss: per lo più è lo stesso che si ripresenta.

Dopodiché c'è il discorso della durata, in questo caso poco più di un paio d'ore per arrivare ai titoli di coda. Troppo poco? In assoluto no, il minutaggio appare "giusto" e adeguato anche al prezzo di vendita, particolarmente accessibile su PC (16,99€ anziché i 19,99€ delle versioni console), ma suona un po' strano giungere alla fine del gioco senza aver sbloccato tutti i potenziamenti: c'era spazio per qualcos'altro?