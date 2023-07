Il rapporto privilegiato tra Miyamoto e Pikmin

Da lì è stato organizzato - grazie alla fiducia di Hiroshi Yamauchi , il presidente dell'epoca - un team apposito per le sue creazioni, R&D4, di cui Miyamoto sarebbe presto divenuto capo, e questa è l'era della cosmogonia dell'universo Nintendo , nonché delle opere dirette in prima persona, sempre aiutato dal triangolo d'oro dell'azienda, composto dal braccio destro Tezuka e dal programmatore Nakago . Durante questa fase, per citare i più famosi, nascono Super Mario Bros. (settembre 1985) e The Legend of Zelda (febbraio 1986).

La carriera di Shigeru Miyamoto può essere scissa in varie fasi. Quella generale d'introduzione all'azienda sotto il maestro - così definito da Shigeru in persona - Gunpei Yokoi, seguita dalla rapida ascesa nel team di Yokoi stesso (R&D1) attraverso la deflagrazione di Donkey Kong. Ci riferiamo all'arcade originale (1981), che in un certo senso è stato il Big Bang (posto che di Big Bang si possa ancora parlare) di ciò che intendiamo oggi quando pronunciamo e leggiamo Nintendo.

La carriera di Miyamoto

Un giovane Shigeru Miyamoto

In era SNES Miyamoto diventa producer, quindi tende a supervisionare ogni singola opera generata da R&D4, che nel frattempo cambia nome in EAD: all'interno dell'azienda c'è ancora molta rivalità tra i team interni, situazione che sarebbe perdurata fino alla nascita di Nintendo 64, in cui sostanzialmente ad occuparsi della console, e delle creazioni tridimensionali, è soltanto la divisione di Miyamoto - con le altre, eredi dirette di Yokoi, a focalizzarsi sui portatili. In questa fase Shigeru ritorna per due volte a dirigere progetti personalmente, vista l'importanza assoluta degli stessi: Super Mario 64 e The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Il ruolo di producer - coinvolto da vicino nello sviluppo - perdura per tutta l'era GameCube, e tende a sfumarsi all'inizio di quella Wii, in cui si allontana sempre di più dal plasmare di propria mano i videogiochi, divenendo supervisore. Ha ancora delle intuizioni che portano alla genesi di nuove opere, come Wii Fit, ma non le scolpisce più in prima persona.

Miyamoto col pupazzo di un Pikmin rosso

In epoca Wii U Miyamoto, che ormai si sente sicuro di aver cementificato un "metodo", e si fida di coloro che ha designato come eredi (Koizumi e Aonuma in particolare), lavora a stretto contatto coi giovani. L'esempio più lampante è Splatoon, in cui accoglie Tsubasa Sakaguchi e compagnia: li guida, da "vecchio maestro" e leggenda vivente qual è, nella creazione del fortunato shooter Nintendo. A questo punto succede un evento disgraziato: muore Satoru Iwata. Miyamoto è costretto ad abbandonare il suoi lavori coi giovani per accollarsi maggiori responsabilità dirigenziali e manageriali. Dopo l'assestamento, in cui fa da perno al transitorio presidente Kimishima, e durante e dopo l'arrivo di Furukawa, Miyamoto va ad occuparsi di un nuovo territorio: esportare i suoi mondi, e quelli Nintendo, fuori dall'universo natio, verso il cinema e i parchi d'intrattenimento, assicurandosi che non ne venga snaturata l'essenza. Super Mario Bros. Il Film è qui a dimostrarne il sempiterno ruolo di Re Mida.

In questa carriera piuttosto lineare, di graduale mutazione e avanzamento di ruolo - tipicamente nipponico - ci sono due eccezioni. Due saghe che, pur non più da direttore, ha creato e supervisionato da vicino nel tempo. La prima è Star Fox, ideato in era SNES, che in un certo senso è anche considerabile - nell'episodio di Star Fox Zero - il "suo" (per ora) ultimo gioco. La seconda, e scusate il lungo preambolo, è proprio Pikmin.