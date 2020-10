Pikmin 3: tra ambientalismo ed esplorazione spaziale

Un giorno, alla fine dello scorso secolo, Miyamoto si stava rilassando sul suo giardino di casa, a Kyoto, quando intravide delle formiche che trasportavano del cibo, e iniziò a seguirle con lo sguardo; come altre volte gli era successo in passato, ebbe un'illuminante epifania in cui le trasformò in piccoli pikmin, al servizio di un comandate alieno, mantenendo intatta la propensione alla collettività, e le proporzioni (più o meno) delle formiche. Le creazioni di Miyamoto sono spesso anacronistiche o atemporali, per cui la domanda è lecita: avrà pensato in quel momento che quel nuovo universo, entro qualche anno, avrebbe trattato due tra le tematiche più attuali e importanti della contemporaneità?

Nel primo Pikmin il protagonista è il Capitano Olimar, un piccolo alieno proveniente da Hocotate, in vacanza nella sua tondeggiante astronave Dolphin; l'impatto con un asteroide lo costringe ad un atterraggio di emergenza su un pianeta - per lui - ostile, sul quale non riesce a respirare - l'ossigeno è lesivo, per gli autoctoni di Hocotate. Il Capitano deve aggiustare al più presto l'astronave per tornare a casa, prima che non possa più respirare. Non viene mai chiarito esplicitamente il nome del pianeta, né dove si trovi, ma è palese che si tratti della nostra Terra: ricca di vegetazione, ma priva di esseri umani.

Da un'intervista di Miyamoto siamo venuti a sapere che su quel pianeta, qualche tempo prima dell'arrivo di Olimar, gli esseri umani c'erano eccome: tuttavia, per ragioni imprecisate, sono ormai estinti. Elemento che Pikmin 2 palesa come meglio non potrebbe. Olimar stavolta torna volontariamente sul pianeta innominato, accompagnato dallo strambo collega Louie, per salvare la compagnia di trasporti spaziali per cui lavorano, la Hocotate Freight, in seria crisi finanziaria. I due - alternandosi alla guida del collettivo di pikmin - setacciano il pianeta non per tornare a casa, ma per cercare prestigiosi tesori: nella forma di frutta, ma anche - e soprattutto - di quelli che noi, ovviamente, riconosciamo come reperti umani. Piccoli reperti umani, per la precisione. Utensili da cucina, chiavi, batterie, chiusure di Tetra Pak.

In Pikmin 3 Olimar non è più il protagonista della storia - pur essendo presente - perché il ruolo è affidato a tre figure provenienti da Koppai: gli esploratori Charlie, Brittany e Alph, etnicamente molto simili proprio a Olimar e Louie. Nonostante non siano chiari i rapporti tra Hocotate e Koppai, i due pianeti interagiscono tra loro; vista la somiglianza tra gli abitanti, non è da scartare l'ipotesi che uno dei due abbia, in passato, colonizzato l'altro. Dettagli a parte, il motivo per cui Charlie, Brittany e Alph volano su PNF-404 (il nome "koppaiano/koppese" del pianeta simil-Terra dei primi due giochi) è ciò che ci interessa: su Koppai non sono messi molto bene, perché un'incontrollata espansione demografica ha portato a una crisi alimentare senza precedenti: per risolverla, sono stati spediti in cerca di cibo. Esplorazione spaziale a parte... vi ricorda qualcosa?