I cinque FIFA che hanno segnato la storia del franchise

Con FIFA 21 ormai nei negozi e abbondantemente vivisezionato su console e PC nelle nostre recensioni, ci siamo chiesti quali fossero i titoli che più di ogni altro avessero in qualche modo segnato la storia del franchise. Non necessariamente "i più belli", quindi, ma anche coloro che sono risultati all'epoca del rilascio i più "innovativi" o importanti, perché hanno introdotto delle caratteristiche originali o delle modalità poi divenute rilevanti all'interno della saga. Da queste riflessioni è scaturita la mini lista che vi proponiamo in questo articolo, stilata in ordine cronologico e senza alcuna velleità di presentarla come "quella definitiva e insindacabile", ma solo come spunto per stimolare il dialogo e la discussione con voi lettori.

Ma soprattutto una giocabilità dinamica e divertente , unite a una grafica piuttosto dettagliata per l'epoca, lo portano a conquistare tantissimi appassionati. Molti giocatori sognano di trovarne una copia sotto l'albero (e anche dopo) e i risultati si vedono: per parecchie settimane il gioco sviluppato da EA Canada occupa infatti i vertici delle classifiche di vendita di molti Paesi, soprattutto europei, soprattutto dopo essere stato rilasciato anche su altre piattaforme, quali 3DO, Commodore Amiga, MS-DOS, Sega CD e Super Nintendo Entertainment, giusto per citarne alcune.

Se l'è giocata fino all'ultimo con FIFA 95, che ne migliorava sensibilmente la giocabilità e la grafica, e aggiungeva le squadre di club (coi relativi tornei) al roster di team presenti nel gioco, ma alla fine abbiamo optato per lui, non fosse altro perché è il capostipite. FIFA INTERNATIONAL SOCCER esce sul mercato nel dicembre del 1993 per SEGA Mega Drive, a ridosso delle festività natalizie, ed è subito un successo. La sua visuale isometrica, così diversa rispetto a quelle tipicamente utilizzate dai titoli della concorrenza, ovverosia di lato o dall'alto.

FIFA 98

Per il secondo titolo della serie abbiamo fatto un balzo nel tempo in avanti di diversi anni, fino ad arrivare alla prima PlayStation e a FIFA 98. In realtà, almeno a parere di chi scrive, in quegli anni il migliore era FIFA 99, ma all'edizione che abbiamo scelto va il merito di aver fatto segnare una passo importante per la crescita dell'intera saga. Fu infatti il primo gioco (e non solo per il franchise) a dare la sensazione di essere davanti a una partita vera trasmessa in televisione: stadi reali riprodotti fedelmente, calciatori coi nomi reali abbastanza somiglianti per i canoni del periodo, e poi tiri, gol ed esultanze che erano qualcosa di incredibile per l'epoca, nonostante una lentezza di fondo del gameplay.

Dulcis in fundo la telecronaca in italiano, la prima, a cura della coppia di commentatori della vecchia Telemontecarlo, Massimo Caputi e Giacomo Bulgarelli, che chi scrive ricorda con estremo piacere e nostalgia. La frase "... e i festeggiamenti dureranno tutta la notte", ripetuta dal compianto ex calciatore del Bologna dopo una normale vittoria in amichevole, riecheggia ancora nella mente di migliaia di fan. Tanti, infine, i campionati e le modalità di gioco, tra le quali ricordiamo la Road To World Cup, che consentiva di scegliere una nazionale tra le varie confederazioni per condurla lungo l'intero tragitto per la qualificazione alla fase finale dei Mondiali di Francia '98, e la modalità Indoor, che invece era dedicata alle sfide stile amatoriale cinque contro cinque.