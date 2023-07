NoClip ha trovato e salvato degli scatoloni con dentro dieci anni di storia dei videogiochi

Il canale YouTube NoClip, specializzato nella realizzazione di ottimi documentari a tema videogiochi, ha ritrovato e salvato alcuni scatoloni con dentro circa dieci anni di storia dei videogiochi. In particolare si parla di materiale che gli editori portavano agli E3 del passato, stipato su dei nastri magnetici mai riversati in digitale.

Il materiale, che non è stato ancora tutto visionato, comprende ore e ore di trailer, video di presentazione per la stampa e per gli operatori del settore, rimasti fino ad ora inediti, versioni in alta definizione di eventi come conferenze o interviste e tanto altro ancora. Insomma, si tratta di un piccolo tesoro che stava per essere distrutto, ma che ora potrà essere recuperato e reso fruibile.

Per chi si stesse chiedendo come mai fosse tutto stipato su delle videocassette, la risposta è semplice: all'epoca era normale farlo perché internet era molto lento ed era il modo più veloce per mostrare e distribuire materiale video. Il poco di quel materiale che è finito online, quindi è già disponibile in digitale, è compresso in maniera terrificante proprio per consentirne la visione agli utenti internet di allora, che avevano connessioni medie a 56k, nei casi più fortunati.

NoClip intende quindi rilavorare il materiale e pubblicarlo online alla massima qualità possibile. Inoltre intende usarlo per realizzare dei documentari, dopo averlo studiato a fondo. Per poterlo fare ha però chiesto il supporto degli utenti, perché l'intero lavoro richiederà tempo e strumenti adeguati molto costosi. Se intendete contribuire, qui trovate il Patreon di NoClip.