Gamescom 2023: Xbox e Bethesda parteciperanno all'evento di Colonia

Giusto poche settimane fa si è svolto l' Xbox Games Showcase 2023 + Starfield Direct che è stato ricco di annunci e novità per i giocatori Xbox e non solo loro. A questo punto è probabile che per la kermsse di Colonia Microsoft abbia in programma un ulteriore evento, dove rivedremo sicuramente alcuni dei giochi presentati in precedenza, in particolare Starfield e Forza Motorsport che da lì a poco giungeranno sugli scaffali dei negozi, e si spera anche ulteriori novità dai team first party di Microsoft e terze parti.

Gli organizzatori della Gamescom 2023 hanno annunciato con un post su Twitter che Xbox e Bethesda saranno tra i protagonisti dell'evento che si svolgerà a Colonia tra il 23 e il 27 agosto, che dunque ora più che mai sarà assolutamente da non perdere per tutti i giocatori verdecrociati.

Gamescom 2023: le danze si aprono il 22 agosto

Come detto in apertura, la Gamescom 2023 si svolgerà tra il 23 e il 27 agosto, ma in realtà il primo appuntamento da non perdere è fissato il giorno prima della manifestazione. La sera del 22 agosto, infatti, è in programma l'immancabile Opening Night Live condotta da Geoff Keighley che anche stavolta dovrebbe rivelarsi uno show ricco di presentazioni e annunci.

Ricordiamo inoltre che, oltre a Microsoft, anche Nintendo ha confermato la sua partecipazione alla Gamescom 2023. Al contrario Sony non vi prenderà parte, ma è probabile comunque che arriveranno novità per i giocatori PlayStation nei prossimi mesi tramite uno State of Play.