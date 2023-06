PlayStation non sarà alla Gamescom 2023, secondo un portavoce di Sony

Secondo quanto riportato da GamesMarkt, testata tedesca, Sony PlayStation non sarà presente alla Gamescom 2023.

Il sito scrive, secondo una traduzione automatica: "Secondo i piani attuali, Sony Interactive Entertainment non esporrà alla Gamescom 2023. Un portavoce dell'azienda ha confermato a GamesMarkt che al momento non ha intenzione di esporre nelle aree commerciali e pubbliche della fiera quest'anno. Questo rende anche improbabile che "Marvel's Spider-Man 2", che sarà il prossimo grande titolo esclusivo per PlayStation 5 il 20 ottobre 2023, sia rappresentato a Colonia. Sony Interactive Entertainment non era tra gli espositori già nel 2022."

La fonte sarebbe quindi un portavoce dell'azienda e dovremmo considerare il tutto come ufficiale. Ovviamente, la mancanza di Sony Interactive Entertainment dalla Gamescom 2023 non significa che non vi saranno eventi di PlayStation.

Jim Ryan

Dopotutto, la compagnia giapponese non ha pianificato una conferenza per il Summer Game Fest di questi giorni, ma ha molto semplicemente anticipato il tutto con una propria presentazione indipendente. È possibile che accada lo stesso anche ad agosto 2023.

Diteci, voi credete che vi sarà un altro grande evento di Sony nel corso del 2023, oppure possiamo aspettarci solo un piccolo State of Play, magari per ripresentare in modo ancora più intenso Marvel's Spider-Man 2 in previsione del lancio di ottobre 2023?