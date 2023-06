Final Fantasy 7 Rebirth, analizziamo il trailer della Summer Game Fest

Preceduto da uno strano conto alla rovescia sui social, Final Fantasy 7 Rebirth si è finalmente mostrato con un trailer che ci ha catapultato in quel mondo che avevamo lasciato in sospeso, pieni di incertezze, alla fine di Final Fantasy VII Remake : il titanico rifacimento di Kazushige Nojima e Tetsuya Nomura, attesissimo da anni, si concludeva con una giravolta che ha fatto impazzire i fan dell'originale, nel bene e nel male, e il secondo capitolo della trilogia sembra proprio continuare il "viaggio ignoto", l'unknown journey che è diventato un po' lo slogan dell'operazione Remake.

La storia di Final Fantasy 7 Rebirth

Il viaggio ignoto continua in Final Fantasy 7 Rebirth

Il trailer di Final Fantasy 7 Rebirth comincia in un modo stranissimo, mostrandoci una Midgar in subbuglio dopo il passaggio di un gigantesco tornado che avrebbe investito alcuni settori della città, mietendo numerose vittime. Le immagini sono come trasmesse da un notiziario e le telecamere inquadrano quattro individui in particolare: Barret, Tifa, Red XIII e Aerith. Non si capisce bene se siano vivi o morti, su quelle barelle, ma il modo in cui Tifa rilassa il braccio e le fauci socchiuse di Red ci fanno propendere per la seconda ipotesi. Non si vede Cloud da nessuna parte, eppure questa scena ha un senso perverso perché in una vecchia intervista era stato lo stesso Nojima a rivelare che in una delle sue prime idee per la conclusione di Final Fantasy VII tutti i personaggi principali sarebbero morti al loro ritorno a Midgar. Tutti tranne Cloud e il party scelto dal giocatore.

Che Nojima e Nomura abbiano impugnato la narrativa, per farla diventare una specie di parco giochi in cui sbizzarrirsi con tutte le idee che hanno avuto per Final Fantasy VII, e che solo in parte sono riusciti a concretizzare nei vari prequel e spin-off, a questo punto dovrebbe essere abbastanza chiaro: già i Numen - che poi sono probabilmente il "tornado" che ha devastato Midgar e ucciso i nostri eroi - sono stati interpretati da una buona parte dei giocatori come una potenziale soluzione meta-narrativa che rappresenta i fan più nostalgici, quelli che non vogliono toccati i loro ricordi e che forse avrebbero voluto un remake 1:1 del Final Fantasy 7 originale.

Sia come sia, la scena introduttiva del trailer suggerisce un'ipotesi che molti giocatori hanno fatto sin dalle ultime battute di Final Fantasy 7 Remake: la linea temporale si sarebbe moltiplicata in direzioni differenti, come quella in cui Zack Fair sopravvive agli eventi di Crisis Core e raggiunge Midgar insieme a Cloud, quella in cui i nostri muoiono nel suddetto tornado e quella in cui, invece, proseguono il viaggio come nell'originale, ma con le dovute differenze, e non è detto che questa linea temporale non sia proprio quella in cui Zack è sopravvissuto.

Insomma, la faccenda si fa sempre più complicata, e solo Rebirth riuscirà a sciogliere questo nodo. Zack, però, in questo trailer proprio non si vede, per lo sconforto di chi lo credeva giocabile almeno in una linea temporale. Tenete presente che Square Enix ha mostrato solo poche scene, montate ad arte, di un gioco spalmato su due dischi, quindi è assai probabile che stia riservando tantissime sorprese per i prossimi mesi.

I protagonisti incontrano Bugenhagen a Cosmo Canyon

Il trailer, infatti, prosegue mostrando scene abbastanza familiari, seppur rivisitate con una grafica allo stato dell'arte. Abbiamo riconosciuto alcuni scenari iconici, come il ranch dei Chocobo e la locanda di Kalm, in cui i protagonisti si fermano a fare il punto della situazione e Cloud ricorda quanto accaduto cinque anni prima a Nibelheim: è proprio questo flashback, peraltro, a concludere il trailer con la famigerata scena in cui Sephiroth ferisce Tifa. Si è poi intravisto uno scorcio dello spiegone sul lifestream che il vecchio Bugenhagen fa ai nostri nell'Osservatorio di Cosmo Canyon, confermando la presenza di anche questa parte della storia originale nel secondo volume della trilogia remake. Noi restiamo sempre dell'opinione che Rebirth si concluderà con un famosissimo colpo di scena, momento cliffhanger perfetto che però siamo abbastanza sicuri sarà rovesciato insieme alle nostre aspettative.

Il combattimento col golem ci sembra inedito, ma probabilmente ambientato nella miniera di mithril, dove peraltro compare per la prima volta Elena, il nuovo membro dei Turks che sostituisce il convalescente Reno: l'abbiamo vista brevemente in azione durante questo piccolo anticipo. Nel nuovo trailer, comunque, si intravedono alcune scene più difficili da interpretare: a un certo punto troviamo i nostri che se la vedono con un mostro in cui si è trasformato Sephiroth, un mostro che a occhio e croce sembrerebbe essere Jenova∙BIRTH, un boss che nel gioco originale si combatteva nella stiva della nave che portava da Junon - che intravediamo brevemente da fuori - a Costa del Sol.

Elena è il nuovo membro dei Turks che darà noia a Cloud e soci

Il trailer, però, è montato in modo particolare. Innanzitutto, si vede brevemente Yuffie: personaggio opzionale nel titolo del '97, perciò assente nelle sequenze predefinite della storia, la giovane ninja è stata fatta protagonista del DLC Episode INTERmission. In qualche maniera, Nojima e Nomura l'hanno integrata nella narrativa di Rebirth, e la scena nel trailer con lei che si divincola da Cloud per scappare da Sephiroth sembrerebbe indicare che i nostri ancora non la conoscano ancora bene a quel punto del viaggio: nel gioco originale, infatti, Yuffie poteva essere reclutata anche prima.

L'altro dettaglio interessante di questa scena riguarda Sephiroth, che in quella scena ha anche un look leggermente diverso: nel momento in cui si trasforma, il trailer stacca su uno scenario di combattimento alternativo che sembra una sorta di grotta, e non certo la stiva della nave. La transizione suggerirebbe che sia la stessa battaglia, ma è possibile che la regia voglia trarci in inganno. Non sarebbe strano e non sarebbe la prima volta. Del resto, il trailer si apre proprio con quella misteriosa scena di morte, e si chiude con una battuta di Sephiroth davvero ambigua. Lui dice: "Sai che l'ho uccisa... allora, lei chi è?", riferendosi a Tifa. Sappiamo che Sephiroth confonde e inganna Cloud, quindi potrebbe essere uno dei suoi giochetti mentali, oppure Square Enix che cerca disperatamente di prendere di sorpresa tutti i nuovi giocatori. Oppure siamo davvero sprofondati in un multiverso di Final Fantasy 7 e i due dischi, come qualcuno ha ipotizzato, sarebbero due storie separate tutte da giocare.