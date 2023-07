First Playable 2023: tutto pronto per l'evento business italiano dedicato al mondo dei videogiochi

Il First Playable 2023, quinta edizione dell'evento business italiano dedicato all'industria dei videogiochi, è pronto. Si svolgerà il 6 e 7 luglio a Firenze all'interno dell'innovation hub di Nana Bianca. Organizzato da IIDEA e Toscana Film Commission,in collaborazione con l'Agenzia ICE, mira ad "accelerare la crescita e il consolidamento dell'industria italiana dei videogiochi". Quest'anno è prevista per la prima volta una rappresentanza del Ministero della Cultura.

"La quinta edizione dell'iniziativa First Playable si preannuncia come un interessante momento di incontro e confronto per accendere i riflettori sull'industria italiana dei videogiochi, un settore in crescita su cui come Ministero continueremo ad investire risorse affinché si sviluppi sempre più e conquisti ancora nuovo pubblico e nuovi mercati" - ha dichiarato il Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Sen. Lucia Borgonzoni.

"Per il quinto anno Fondazione Sistema Toscana, con Toscana Film Commission, è a fianco di First Playable, il principale evento del settore dei videogiochi in Italia" - ha affermato il Presidente di Fondazione Sistema Toscana Iacopo Di Passio. "Un appuntamento che si presenta con numeri in crescita e importanti momenti di scambio e incontro tra gli operatori del settore. Non possiamo pertanto che essere soddisfatti della nuova edizione di un evento che favorisce lo sviluppo dell'industria audiovisiva e dei videogiochi, che coniuga, arte, tradizione e innovazione - e per questo sceglie la Toscana - oltre ad offrire ampie e nuove possibilità lavorative per giovani".

Il First Playable è arrivato alla quinta edizione

La collaborazione dell'Agenzia ICE ha garantito la presenza al First Playble 2023 di quarantacinque tra editori e investitori provenienti da dodici paesi, tra i quali Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Svezia, Spagna, Paesi Bassi, Francia, Polonia, Messico, Giappone, Germania e Italia. I numeri previsti per l'evento sono molto grossi: "Già accreditati all'evento oltre 180 imprese e liberi professionisti della produzione di videogiochi italiani, desiderosi di presentare i propri prototipi ai principali publisher e investitori del settore del settore. Attesi nel complesso più di 500 operatori del settore per un'edizione che si preannuncia estremamente stimolante per la condivisione di idee e opportunità di collaborazione oltre che un appuntamento di spicco per la promozione e la crescita del Made in Italy in ambito videoludico. Infatti, attraverso la piattaforma Meet to Match - matchmaking partner dell'evento - sono già stati fissati oltre 700 business meeting 1:1, occasione perfetta per fare networking e porre le basi per future collaborazioni con i principali attori del settore a livello internazionale."

Tra le altre partecipazioni, anche quella di tre acceleratori gaming: Bologna Game Farm, Cinecittà Game Hub e Quickload a cui si aggiunge anche il programma di pre-accelerazione Zagarolo Game House.

Durante l'evento si svolgeranno otto workshop, con approfondimenti tecnici sui temi centrali per il settore. L'evento sarà arricchito da 8 workshop che, dal palco dell'auditorium di Nana Bianca, offriranno preziosi approfondimenti tecnici su temi centrali per gli operatori del settore. Il 6 luglio si svolgerà anche la cerimonia di premiazione degli Italian Video Games Awards, che sarà trasmessa live dal canale Twitch di First Playable.