Gamescom 2023, Nintendo annuncia il ritorno: sarà presente all'evento di Colonia

Nintendo sarà presente alla Gamescom 2023: il clamoroso ritorno è stato annunciato dagli organizzatori dell'evento di Colonia, che quest'anno si svolgerà dal 23 al 27 agosto e che punta a imporsi come la più importante manifestazione a tema videoludico dell'estate.

Mancata per due edizioni di seguito, la casa giapponese porterà probabilmente in fiera i suoi nuovi giochi con l'ormai consolidato format della Treehouse e approfitterà magari dell'occasione per trasmettere un Nintendo Direct focalizzato su di una serie di annunci inediti.

Nel frattempo, sappiamo che la Gamescom Opening Night Live 2023 verrà trasmessa il 22 agosto, un giorno prima dell'apertura dell'evento, e anche stavolta alla conduzione troveremo il giornalista canadese Geoff Keighley.

Durante questo appuntamento non mancheranno presentazioni e annunci, e a questo punto anche Nintendo potrebbe partecipare con alcuni dei suoi titoli visto il proprio coinvolgimento nell'edizione 2023 della Gamescom.