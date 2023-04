Gamescom Opening Night Live 2023: la data dell'evento è stata annunciata

Tramite un post su Twitter, Geoff Keighley ha annunciato la data in cui si svolgerà l'Opening Night Live della Gamescom 2023, l'evento di apertura della manifestazione di Colonia. Segnatevela sul calendario: l'appuntamento è fissato a martedì 22 agosto.

Keighley, che è l'organizzatore nonché il conduttore dell'evento, non ha condiviso ulteriori dettagli al momento, ma possiamo aspettarci una diretta serale ricca di annunci, giochi e trailer come nei scorsi anni.

"L'Opening Night Live torna dal vivo martedì 22 agosto da Koelnmesse in Germania", recita il tweet di Keighley. "Sono entusiasta di tornare a Colonia con i fan e l'industria, trasmettendo in streaming le notizie sui videogiochi direttamente a voi."

La Gamescom 2023 è in programma tra il 23 e il 27 agosto al Koelnmesse di Colonia, in Germania. Oltre all'Opening Night Live la fiera offrirà altri eventi trasmessi in diretta e permetterà alla stampa di provare con mano alcuni dei giochi in arrivo nei negozi nei mesi successivi, quindi sarà una settimana ricca di appuntamenti da non perdere.

Noi come al solito seguiremo il tutto con grande passione, pronti a riportare sulle nostre pagine le novità più importanti e a commentare in diretta con voi le conferenze sul nostro canale Twitch, a cui vi suggeriamo di iscrivervi se già non lo avete fatto.