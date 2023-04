Xbox e Square Enix: "qualcosa è andato terribilmente storto", per un report di Windows Central

Come vi abbiamo già riportato, Final Fantasy Pixel Remaster Collection arriverà finalmente su console, per la felicità di molti ma non di tutti: la versione Xbox, infatti, non è stata annunciata e il gioco è previsto solo su Switch e PS4 (le versione PC e mobile sono già disponibili). A partire da questa situazione, il giornalista di Window Central Jez Corden ha dichiarato in un breve report che i rapporti tra Square Enix e Microsoft sono tutt'altro che positivi e questo sta influenza la pubblicazione dei giochi della compagnia giapponese su Xbox.

Corden afferma: "È alquanto chiaro che qualcosa è andato terribilmente storto tra Microsoft e Square Enix, a svantaggio dei fan Xbox che amano i titoli di Square Enix. Non ci sono inoltre segni di un miglioramento della relazione a breve termine". Il giornalista cita vari rumor interni all'industria secondo i quali "c'è qualcosa di funzionalmente sbagliato nel rapporto tra Microsoft e Square Enix".

Come sapete, vari giochi Square Enix non sono stati pubblicati su Xbox e la console si deve "accontentare" di opere come DioField Chronicle e Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Final Fantasy VII: Remake, ad esempio, non ha ancora una versione Xbox, pur essendo arrivato su PC ed essendo esplicitamente un'esclusiva temporale a livello console.

Sony ha anche stretto vari accordi con Square Enix per rendere vari giochi esclusivi, come il recente Forspoken e il venturo Final Fantasy 16. È chiaro che la compagnia giapponese è più incline a fare accordi con PlayStation. Anche quando non ci sono contratti in ballo, però, non pare avere particolare interesse a pubblicare giochi come Final Fantasy Pixel Remaster Collection anche su Xbox. Anche Octopath Traveler 2 non è arrivato su Xbox, ad esempio, sebbene il primo sia stato pubblicato dentro Game Pass.

Vi ricordiamo infine che Final Fantasy 16 è gold: lo sviluppo è "terminato" su PS5, non ci saranno ritardi.